

チョコレートプラネット - FCKY-⾵呂キャンセル界隈- / THE FIRST TAKEサムネイル

お笑いコンビ・チョコレートプラネットが、1月9日22時よりプレミア公開される「THE FIRST TAKE」に初登場。お笑い芸人がコンビで出演するのは「THE FIRST TAKE」史上初となる。

【動画】チョコレートプラネット - FCKY-風呂キャンセル界隈- / THE FIRST TAKE

YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」の第629回公開の詳細が発表となった。

第629回は、お笑いコンビ・チョコレートプラネットが「THE FIRST TAKE」に初登場。お笑い芸人がコンビで出演するのは「THE FIRST TAKE」史上初となる。

披露する楽曲は、日本テレビ系バラエティー番組「有吉の壁」内で披露されたことで話題になり、“入浴の面倒くささ”に共感する人々が集まるコミュニティ”風呂キャンセル界隈”をテーマとして制作された「FCKY-風呂キャンセル界隈-」。

レゲエ調でどこか懐かしいサウンドに揺られながら、お湯のように波打つ心の葛藤を表現した、本気の一発撮りをパフォーマンス。

チョコレートプラネット コメント