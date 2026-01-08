今季オランダ･エールディヴィジにて、リーグ得点ランキング1位にいる日本代表FWにクラブは大いなる期待を懸けている。



フェイエノールトに所属する上田綺世は今季異次元のハイパフォーマンスを見せている。上田は今季ここまで開幕戦から17節までの全試合に出場し18ゴールを記録。オランダのレジェンドであるロビン・ファン・ペルシ監督が指揮を執るチームで絶対的なエースストライカーとしての地位を不動のものにしつつある。そんな上田に地元メディア『FR12.nl』は5日「上田彩世が25−26シーズンのエールディヴィジ得点王に。ヨルゲンセンの後継者となるか？」と見出しを打ち今季の上田の活躍を特集。16−17シーズン以来9年ぶりとなる得点王誕生の可能性について言及した。





フェイエノールトは16−17シーズンに元デンマーク代表のFWニコライ・ヨルゲンセンを獲得。加入したシーズンにリーグ21得点を挙げ得点王に輝き、98−99シーズン以来のリーグ優勝に貢献した。以降同クラブから得点王となる選手が出ておらず、唯一23−24シーズンに当時所属していたメキシコ代表FWサンティアゴ・ヒメネスがそのタイトルにあと一歩まで迫ったが、PSVのFWルーク・デ・ヨングに譲ることとなった。同メディアはフェイエノールトの選手で得点王に輝いた選手は過去に6人しかいないと指摘し、仮に上田が今季得点王となればピーター・ハウトマン、オヴェ・キンヴァル、ディルク・カイトといったクラブのレジェンドたちの仲間入りを果たす可能性があると言及。来年のワールドカップに向け、上田の活躍は今後も追っていきたいところだが果たして……。