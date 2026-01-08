結婚を発表した名古屋テレビ（メ〜テレ）の尾形杏奈アナウンサーが、ウェディングフォトを公開した。

お相手は陸上男子長距離の吉居大和（トヨタ自動車）。中大時代は箱根駅伝で２年連続区間賞に輝くなどエースとして活躍した。

尾形はインスタグラムで「２人の思い出の場所でこんなに素敵な写真をたくさん撮ってもらいました」とのコメントを添え、ウェディングドレス姿で吉居に密着したショットや２人で寝ている姿などを投稿。

フォロワーは「美男美女すぎる」「幸せ満開の素敵な写真」「お二人かわいくて幸せいっぱいなの伝わってきます」「箱根駅伝ファンとしては、ホント嬉しい！お似合い！美男美女 素敵」「ふたりとも、かわいすぎる！！」「何回も見ちゃう お幸せに」とほっこりした。

尾形アナは中大を経て２０２３年に入社。「ドデスカ！」や大学駅伝を担当し、防災士の資格も取得。６日に「１月５日に結婚しました 夫は、トヨタ自動車陸上長距離部の吉居大和さんです。どんなときも優しく、お茶目で真っ直ぐでいつも、私の心を幸せでいっぱいにしてくれる人です。日々前向きに競技に取り組む姿を心から尊敬しています」と結婚を報告した。吉居は宮城・仙台育英高から中大法学部に進学し、箱根では１年３区１５位、２年１区区間新で金栗四三杯、３年２区区間賞、４年２区１５位の成績を残している。