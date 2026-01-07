¡ÚNBA¡Û²ÏÂ¼Í¦µ±¡¢¥Ö¥ë¥¹¤È¤ÎºÆ·ÀÌó¤Ï¡Ö2026Ç¯¤ÇºÇ¹â¤Î¥Ë¥åー¥¹¤À¡ª¡×¡¡Åê¹Æ¤«¤é3»þ´Ö¤Ç¤¤¤¤¤Í¡È4Ëü¡ÉÄ¶¤¨¡Ä¡Ä¸½ÃÏ¥Õ¥¡¥ó´¿´î
NBA¥Áー¥à¤Î¥Ö¥ë¥¹¤Ï6Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡Ë¡¢²ÏÂ¼Í¦µ±¤È¤ÎºÆ·ÀÌó¤òÀµ¼°¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£¸ø¼°SNS¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë²èÁü¤È¤È¤â¤Ë²ÏÂ¼¤Î¡Èµ¢´Ô¡É¤òÊó¹ð¡£Åê¹Æ¤«¤é¤ï¤º¤«3»þ´Ö¤Ç4Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¤ò½¸¤á¡¢1Ëü¥ê¥Ý¥¹¥È¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¢£¡Ö¥æ¥¦¥¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿!¡×
²ÏÂ¼¤Î2Ç¯ÌÜ¤ÎNBAÄ©Àï¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
ºòµ¨¥á¥ó¥Õ¥£¥¹¡¦¥°¥ê¥º¥êー¥º¤È¤Î2¥¦¥§¥¤·ÀÌó¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¡¢NBA¥Ç¥Ó¥åー¤â²Ì¤¿¤·¤¿²ÏÂ¼¡£ºò²Æ¡¢¥Ö¥ë¥¹¤ÈNBA¥µ¥Þー¥êー¥°·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤È¡¢Æ±¥êー¥°½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï2¥¦¥§¥¤·ÀÌó¤òÄù·ë¡£¤·¤«¤·¥×¥ì¥·ー¥º¥óÃæ¤Ë±¦Â¤òÉé½ý¤·¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤òÍýÍ³¤ËºòÇ¯10·î¤Ë·ÀÌó¤ò²ò½ü¤µ¤ì¤¿¡£
²ÏÂ¼¼«¿È¤â¥Áー¥à¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤·¡ÖºÆ¤Óµ¡²ñ¤ò¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£Ìá¤Ã¤ÆÍè¤ì¤Æ¤È¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È±Ñ¸ì¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
ºÆ·ÀÌó¤Î¥Ë¥åー¥¹¤ËSNS¾å¤ÎÃÏ¸µ¥Õ¥¡¥ó¤Ï´¿´î¡£¡Ö2026Ç¯¤ÇºÇ¹â¤Î¥Ë¥åー¥¹¤À¡ª¡×¡Ö¾®¤µ¤¤²¦ÍÍ¡¢¤ª¤«¤¨¤ê¡×¡Ö¥æ¥¦¥¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿!¤Þ¤¿UC¡Ê¥Ö¥ë¥¹¤ÎËÜµòÃÏ¡Ë¤Ç³èÌö¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤À¡×¤Ê¤É´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
²ÏÂ¼¤Ï¸½ÃÏ¤Ç¤â¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ê¡¢½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¡ÖYUKI¥³ー¥ë¡×¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¤Û¤É¡£º£µ¨¤â¤½¤ó¤Ê»Ñ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£