河村勇輝
『河村勇輝』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月9日
2026年8月6日
2026年8月5日
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河村勇輝がサマーリーグで得点力の向上を証明、HCも高く評価
ターンアラウンドジャンパーなど新武器を駆使し、ペイント内で得点を重ね会場を沸かせた
ABEMA TIMES
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河村勇輝による「衝撃の光景」練習の成果が実り、新必殺技炸裂
ABEMA TIMES
2026年8月4日
2026年8月3日
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八村塁が日本代表に電撃復帰、ファン熱狂「桶谷監督すげえ！」
NBAクリッパーズの八村塁が2024年パリ五輪以来約2年ぶりに代表復帰を果たした
東スポWEB
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八村塁と河村勇輝が日本代表合宿に参加、試合出場時期は今後決定
八村塁と河村勇輝が合宿に参加し、パリ五輪以来の代表活動が実現する
スポーツ報知
2026年7月29日
2026年7月19日
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NBAサマーリーグ終えた河村勇輝 自己反省「ちょっと悔しい」「ひどかった」
5得点12アシストの活躍でペイサーズが快勝し、白星でリーグを締めくくった
スポニチアネックス
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サマーリーグ戦った河村勇輝 仲間に感謝示す「みんなが自分のために…」
5得点チーム最多12アシストの大活躍で、ペイサーズが91ー73で快勝
スポニチアネックス
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河村勇輝、サマーリーグ最終戦で12アシスト…本契約へ最後のアピール NBA
5得点に加え、チーム最多の12アシストを記録しチームの勝利に貢献
スポニチアネックス
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河村勇輝、NBA生き残りへ…サマーリーグ最終戦で「5得点4アシスト」と躍動
ノールックパスを連発するなど8分53秒の出場で5得点4アシストを記録
スポニチアネックス