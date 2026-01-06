芦田愛菜、「何これ!?」と感動！サンド伊達が「最後の晩餐と決めている」絶品仙台グルメ

1月3日（土）に放送された『サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん』では、新春4時間スペシャルとして「サンド、愛菜ちゃんと里帰り！地元・仙台に芦田愛菜を連れて来たぞSP」が放送された。

サンドウィッチマン激推しグルメの数々に、芦田の顔もほころびっぱなしで…。

【映像】ここでしか食べられない、揚げたての『三角定義あぶらあげ』

今回、芦田が番組で初めてサンドウィッチマンの故郷である宮城・仙台を訪問。サンドウィッチマンの2人が多くの“博士ちゃん”たちの力を借りつつ、絶品グルメや絶景など仙台の魅力が詰まった“最強旅”をナビゲートした。

まずは仙台市民おなじみの開運スポットである定義如来西方寺を訪れた一行。初詣を終えたあと、伊達みきおが芦田にどうしても食べてほしいという一品を食べに行くことになった。

それが、伊達が「一番好きな食べ物で殿堂入りしている」と熱く語る「定義の油揚げ」。数多くのロケで全国のおいしいものを食べてきたサンドウィッチマンが、最後の晩餐に食べると決めているほど絶品らしい。

西方寺からほど近い定義とうふ店に到着すると、「幼稚園くらいのときから来てる」という伊達は「ほとんど実家です」と同店を紹介。芦田も「いい匂いする！」と期待に胸を膨らませた。

三角形の自家製豆腐を温度の違う油で2度揚げる様子が見られる店内では、“外はカリカリ、中はふわふわ”の『三角定義あぶらあげ』を揚げたてで食べることができる。

「正式な食べ方を教えます」と伊達がおすすめの食べ方をレクチャーしたあと、まずは伊達自身が実食。あまりのおいしさに思わず笑い出しつつ、高らかに「ウマーい！」と叫んだ。

続いて芦田が油揚げを頬張る。「ん〜！」と目を丸くした芦田は「おいしい！」と絶賛。初めて食べる絶品油揚げに何度も「えっ!?」「何これ!?」と驚きながら、味と食感に大満足の様子を見せた。

その後も「最後の晩餐に食べたいという気持ちがわかります」「感動が…」「知ってる油揚げではない」など称賛が止まらなかった芦田。休日は行列ができるそうだが、「並んででも食べたいです」と語っていた。