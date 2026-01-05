ÍµÈ¹°¹Ô¡Ö¥Õ¥ï¤Î»î¹ç¤ÏÁêÅöÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡¡¥Í¥Ã¥È¤âÉ¾²Á°ìÊÑ...¥×¥í¥ì¥¹ºÆ¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Î¥Õ¥ï¤Á¤ã¤óÀä»¿
¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦ÍµÈ¹°¹Ô¤µ¤ó¤Ï2026Ç¯1·î4Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö¥Õ¥ï¤Î»î¹ç¤ÏÁêÅöÎÉ¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï¸«Ä¾¤·¤¿¡×¤ÎÀ¼
ÍµÈ¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ï¤³¤Î°ìÊ¸¤Î¤ß¤Ç¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¤Ïµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¡Ö¥Õ¥ï¤Î»î¹ç¡×¤È¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯12·î29Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎ¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤ÎÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´ÛÂç²ñ¤Î¤³¤È¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£Æ±Âç²ñ¤Ç¤Ï¡Ö¥Õ¥ï¤Á¤ã¤óºÆ¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤¬½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤â¤È¤â¤È¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¡Ø¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ëÁêÃÌ½ê¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ËÆâ¤Î´ë²è¤Ç¡¢2022Ç¯10·î23Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Ç¥×¥í¥ì¥¹¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢2024Ç¯8·î4Æü¤Ë¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¤ä¤¹»Ò¤µ¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ëSNS¾å¤Ç¤ÎÉÔÅ¬ÀÚÅê¹Æ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢11Æü¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤Î°ì»þµÙ»ß¤òÀë¸À¡£¤½¤ì°Ê¹ß¤ÏÈ¯¿®³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2025Ç¯11·î7Æü¤Ë¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤ØÀµ¼°¤ËÆþÃÄ¤·¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÎ¾¹ñ¹ñµ»´ÛÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»Õ¾¢¡×¤Ç¤â¤¢¤ëÍÕ·îÁª¼ê¤È¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ò¹Ô¤¦¡£ÂÚ¶õ»þ´Ö¤ÎÄ¹¤¤¥Ö¥ì¡¼¥ó¥Ð¥¹¥¿¡¼¤ä¥³¡¼¥Ê¡¼¥È¥Ã¥×¤«¤é¤Î¥×¥é¥ó¥Á¥ã¡¢¥·¥ã¥¤¥Ë¥ó¥°¡¦¥¦¥£¥¶¡¼¥É¤Ê¤É¤ÎÂçµ»¤ò·«¤ê½Ð¤¹¤â¡¢ÀË¤·¤¯¤âÇÔÀï¡£¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×ÆþÃÄ¤òÈ¯É½¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¡ÖËÜÅö¤ËÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤ë¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÈÝÄêÅª¤ÊÀ¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»î¹çÆâÍÆ¤«¤é¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Î³Ð¸ç¤ò´¶¤¸¤¿¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤è¤¦¤À¡£
¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¡¢¡Ö¥×¥í¥ì¥¹çÓ¤á¤ó¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Á´Á³çÓ¤á¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ì¥¤»Êý¤¬¾å¼ê¤¤¡×¡Ö¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ï¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Ï¸«Ä¾¤·¤¿¡£ÁêÅö¿¿·õ¤Ë¥×¥í¥ì¥¹¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ë¡×¤Ê¤É¡¢ÍµÈ¤µ¤óÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¤½¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤òÀä»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤ÏÍµÈ¤µ¤ó¤Î¾åµ¤ÎÅê¹Æ¤Ë°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¡¢¡Ö¿´¤ÎÄì¤«¤é¤À¤£¤¹¤¤ÊÍµÈ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢´ò¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¡£¥¹¥¯¥·¥ç¤·¤Æ¡¢¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤Ë¤âË¥¤¤ÉÕ¤±¤¿¤£¤¯¤é¤¤¡ª¡ª¡×¤È´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£