¡¡¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤¬£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤Ç¡È¤Ò¤È¤ê³ÊÉÕ¤±¥Á¥§¥Ã¥¯¡É¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡£Á¡¢£Â¡¢£Ã¤È£³¼ïÎà¤Î¤Ê¤«¤«¤é¾¾ºåµí¤òÅö¤Æ¤ëÆâÍÆ¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ï¾¾ºåµí¡Ê£±£°£°¥°¥é¥à£¶£°£°£°±ßÁêÅö¡Ë¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¶á½ê¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÇã¤Ã¤¿µíÆù£±£°£°¥°¥é¥à£¹£°£°±ß¡¢»°¤ÄÌÜ¤Ï·Ü¤â¤âÆù¡£¾å¾Â¤Ï¸µÆü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö·ÝÇ½¿Í³ÊÉÕ¤±¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª£²£°£²£¶¤ªÀµ·î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÌÜ±£¤·¤ò¤·¡¢£³¼ïÎà¤ò»î¿©¤·¤¿¡£
¡¡»î¿©¤¬½ª¤ï¤ë¤ÈÌÜ±£¤·¤ò¤Ï¤º¤·¡¢¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´¶ÁÛ¤ò¡ÖÌý¤¬¤Í¡ÄÌý¤Ç³Î¤«¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡££Á¤Ï·Ü¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿©´¶¤¬°ã¤¦¡£Ì£¤â°ã¤¦¡££Â¤«£Ã¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡££Â¤È£Ã¡££Ã¤â¤±¤Ã¤³¤¦¤ª¤¤¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£Ìý¤ÎÍÏ¤±¶ñ¹ç¤Ç¤¤¤¯¤È¡¢¤¤¤¤Æù¤Ï¤Ö¤ï¤Ã¤ÈÌý¤¬ÍÏ¤±¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¡Ä¡×¤ÈÇº¤ß¤ËÇº¤ó¤ÀËö¤Ë¡Ö¾¾ºåµí¤Ï£Â¤Ç¤¹¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£¤·¤Ð¤é¤¯´Ö¤¬¶õ¤¡¢¾å¾Â¤Ï¤ä¤ä¶ÛÄ¥µ¤Ì£¤Ë¡£¡ÖÀµ²ò¤Ç¤¹¡×¤È¤ÎÀ¼¤Ë¾å¾Â¤Ï¡Ö¤¦¤ï¡¼¡ª¤¦¤ì¤·¤¤¡ª²È¤Ç¤â¤³¤ó¤À¤±¤¦¤ì¤·¤¤¡ª¡×¤ÈÂç¤Ï¤·¤ã¤®¡£¡Ö£Ç£Á£Ã£Ë»Ò¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£º£Ç¯¤Ï£Ç£Á£Ã£Ë»Ò¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ´ÌäÀµ²ò¤¬Â³¤¯£Ç£Á£Ã£Ë£Ô¤Ë¤¢¤ä¤«¤Ã¤Æ²þÌ¾¥¸¥ç¡¼¥¯¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£