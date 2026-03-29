3月28日、『芸能人格付けチェックBASIC 春の3時間半スペシャル』（テレビ朝日系）が放送された。総勢18名の一流芸能人たちが出演したが、そのなかでも俳優の唐沢寿明に視聴者の視線が集まった。今回のスペシャルでは、「赤ワイン」「ロックバンド」「ヘアメイク」「弦楽八重奏」「映画監督」「ミシュランのマグロ」の6つのチェックを実施。唐沢は、初登場の片平なぎさと「チーム大俳優」としてペアを組み、全問正解して当たり