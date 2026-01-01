1月1日、お正月の超人気番組『芸能人格付けチェック！2026お正月スペシャル』（ABCテレビ・テレビ朝日系）が放送され、格付けの絶対王者・GACKTが出演。今回は「ワイン」「殺陣」「弦楽八重奏」「ミシュランシェフ」などのチェックが行われた。収録後、個人87連勝となった彼に直撃した。――今回の格付け収録にあたり、何か準備されたことはありましたか。「改めて準備ということはしてないですが、ワインなどの知識に関しての見直