3月28日、特別番組『芸能人格付けチェックBASIC 春の3時間半スペシャル』（テレビ朝日系）が放送された。総勢18名の一流芸能人たちがさまざまなチェックに挑んだが、初登場となった女優の志田未来の発言が話題となっている。志田は、4月からスタートするドラマ『エラー』（テレビ朝日系）で共演する女優の畑芽育とともにペアを組み「チーム・エラー」として参戦。「赤ワイン」「ロックバンド」「ヘアメイク」などの6つのチェッ