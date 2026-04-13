4月11日、朝の情報番組『朝だ！ 生です旅サラダ』（テレビ朝日系、以下『旅サラダ』）が放送された。おなじみの各地の旅模様が好評だったが、番組内での藤木直人の“髪型”がSNSをざわつかせている。この日は、タレントのDAIGOがゲスト出演し、春の京都を訪れたロケの様子が流れた。「家族旅行の下見をかねて、子どもと一緒に楽しめるタケノコ狩りや和菓子作りを体験。後半は京都を代表する漬物店や日本料理の名店を訪れ、旬の