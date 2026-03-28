28日（土）に放送された『芸能人格付けチェックBASIC春の３時間半スペシャル』で、衝撃的な事態が次々と起きた！浜田が当初から心配していた「チームプロ野球」は、番組史上最速で「映す価値なし」となる不名誉記録を樹立。さらに最終チェックでは、５問連続正解で一流芸能人をキープしてきたチームが、“絶対ありえへん”寿司を選んでしまい……！？ ©ABCテレビ 【TVer】『芸能人格付けチェックBASIC