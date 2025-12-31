¡Öµ¤»ý¤Á°¤¤¡×¡ÖÌµ¿À·Ð¡×Î®»º¤·¤¿²Ç¤ËµÁÉãÊì¤¬¤·¤¿¡È¥Î¥ó¥Ç¥ê¥«¥·¡¼¤¹¤®¤ëÎå¤Þ¤·Êý¡É¤¬¤Ò¤É¤¤
¡¡¶»¤ËÊú¤±¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿²æ¤¬»Ò¤ò¡ÖÎ®»º¡×¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¼º¤Ã¤¿»þ¡¢¿´¤Ë¤Ï¿¼¤¤½ý¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£°ËÆ£¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦32ºÐ¡Ë¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤¿¤Ò¤È¤ê¡£¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¤ÏÎ®»º¤ò¤·¤¿ºÝ¡¢»Ò¤É¤â¤ò¼º¤Ã¤¿¿É¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µÁÉãÊì¤ÎÌµ¿À·Ð¤ÊÈ¯¸À¤Ë¤â¿¼¤¯½ý¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡·ëº§2Ç¯ÌÜ¤Ë¼ø¤«¤Ã¤¿²æ¤¬»Ò¤òÁá´üÎ®»º¤·¤Æ¡Ä
¡¡¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¤Ï¡¢º§³è¥¢¥×¥ê¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿3ºÐ¾å¤ÎÃËÀ¤È·ëº§¡£Ç¥¿±¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢·ëº§2Ç¯ÌÜ¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¶¦¤Ë»Ò¤É¤â¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÏÂç´î¤Ó¡£¤·¤«¤·¡¢Ç¥¿±10½µÌÜ¡¢»ÒµÜ¤ÎÃæ¤ÇÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ö·ÎÎ±Î®»º¡Ê¤±¤¤¤ê¤å¤¦¤ê¤å¤¦¤¶¤ó¡Ë¡×¤Ë¡Ä¡Ä¡£¸åÆü¡¢Î®»º¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÆÍÁ³¡¢·ì¤Î²ô¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¥Ü¥¿¥Ü¥¿½Ð¤Æ¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£¥Ê¥×¥¥ó¤òÅö¤Æ¤Æ¤âÁ´¤¯°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î½Ð·ìÎÌ¤Ç¤·¤¿¡£ÉÂ±¡¤Ç¼«Á³ÇÓ½Ð¤¬Æñ¤·¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¡¢Áßà¨½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¢¡¸Â³¦¤Ê¿´¤ËÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤¿µÁÊì¤Î¡Ö¤Ò¤É¤¹¤®¤ëÈ¯¸À¡×
¡¡»ä¤Î¤â¤È¤Ë¤³¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î»Ò¤Ï»º¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£½Ñ¸å¡¢¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¤Ï¤½¤¦»×¤¤¡¢¤Ò¤É¤¯¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡É×¤Ï¡Ö¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿´èÄ¥¤í¤¦¡£¼¡¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë»Ò¤Ë¤Ï¤³¤Î»Ò¤ÎÊ¬¤Þ¤Ç¡¢¸µµ¤¤ËÀ¸¤¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤ËÎå¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤Î»Ò¤ÏÂå¤ï¤ê¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡×¤È´¶¤¸¡¢µ¤»ý¤Á¤Î²¹ÅÙº¹¤ËÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÂ¿Ê¬¡¢¿È¤´¤â¤Ã¤¿Â¦¤Ç¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤³¤ÎÈá¤·¤ß¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤â¡£²¾¤Ë¡¢¤Þ¤¿Ç¥¿±¤Ç¤¤Æ¡¢¤½¤Î»Ò¤¬¸µµ¤¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»Ò¤Î¤³¤È¤ò»ä¤Ï±Ê±ó¤ËËº¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê¶ì¤·¤¤¿´¶¤ÎÃæ¡¢¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¤Ï¤µ¤é¤Ë¿´¤ò½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢µÁÊì¤¬¤ª¸«Éñ¤¤¤ËÍè¤¿»þ¤Î¤³¤È¡£µÁÊì¤Ï¡ÖÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤ï¤Í¡Ä¡Ä¡×¤È¡¢¤Ò¤È¤Þ¤º¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¤òµ¤¸¯¤Ã¤¿¸å¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢¤½¤ó¤ÊÀ¸Ì¿ÎÏ¤Î¼å¤¤»Ò¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤â¤·¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é½Å¤¤¾ã³²¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡£Á°¸þ¤¤Ë¹Í¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¡¢º¹ÊÌÅª¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Ì¿¤Ê¤ó¤Æ¤Ò¤È¤Ä¤â¤Ê¤¤¤·¡¢µÁÊì¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¾ã³²¤¬¤¢¤ë»Ò¤ä¤½¤Î¿Æ¸æ¤µ¤ó¤Ë¤¹¤´¤¯¼ºÎé¡£¤³¤Î¿Í¤Ï¤½¤ó¤Ê¹Í¤¨Êý¤ò¤¹¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¿´Äì¡¢·ÚÊÎ¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý¤ò¸«Ä¾¤½¤¦¤È¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡ÉÂ¼¼¤ÇµÁÉã¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¡È¥»¥¯¥Ï¥éÈ¯¸À¡É¤Ë¥¾¥¾¥¾¡Ä
¡¡Âà±¡»þ¡¢É×¤Ï»Å»ö¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¶á¤¯¤Ë½»¤àµÁÉã¤¬·Þ¤¨¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖµÁÊì¤Ï¡Ø¥Ñ¡¼¥È¤Ç¹Ô¤±¤Ê¤¤¡Ù¤È¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²ñ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¹¥ÅÔ¹ç¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤ÀÂÎÎÏ¤¬´°Á´¤Ë²óÉü¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢²ÙÊª¤Ê¤É¤ò¼«Ê¬¤Ç»ý¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µÁÉã¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤Æ½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤·¤«¤·¡¢²ñ·×¤ò°ì½ï¤Ë¿Ê¤á¤ëÃæ¤Ç¡¢¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¤ÏµÁÉã¤«¤é¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖºÇ½é¤Ï¡¢¡Øº£²ó¤ÎÎ®»º¤Ï¡¢¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¤Î¤»¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤éµ¤¤òÍî¤È¤µ¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊÍ¥¤·¤¤¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤«¤éÊÑ¤ÊÊý¸þ¤ËÏÃ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡×
¡¡µÁÉã¤Ï¡ÖÎ®»º¤·¤¿¤Î¤Ï¼ï¤¬°¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡×¤È¼«Ê¬¤ÎÂ©»Ò¤òìÊ¤·¡¢¡Ö²¶¤Ï¤¤¤¤¼ï¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Êì¤µ¤ó¤ÏÎ®»º¤Ê¤ó¤Æ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡×¤ÈÆæ¤Î¼«Ëý¤ò¤·»Ï¤á¤¿¤½¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤¤¼ï¤¬¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤é¡¢²¶¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¡Á¡ª ¤Ê¤ó¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤Èµ¤»ý¤Á°¤¤¥¸¥ç¡¼¥¯¤ò¤«¤Þ¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÁ´Á³¾Ð¤¨¤Ê¤¤¤·¡¢¾×·âÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤¹¤®¤Æ»ä¤Ï¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾éÃÌ¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤¦¤¤¤¦È¯ÁÛ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬µ¤»ý¤Á°¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡Î®»º¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢É×¤È¤Î¿´¤Îµ÷Î¥¤ò´¶¤¸¡¢µÁÉãÊì¤Î¹Í¤¨¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¤Ï¤½¤ì°Ê¹ß¤º¤Ã¤È¡¢·ëº§À¸³è¤òÂ³¤±¤ë°ÕÌ£¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤½¤¦¡£
¡¡À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ì¿¤Î¼õ¤±»ß¤áÊý¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¤¹¤¬¡¢°Â°×¤ÊÈ¯¸À¤äµ¤»ý¤Á¤Î°¤¤¥¸¥ç¡¼¥¯¤ÇÅö»ö¼Ô¤Î¿´¤¬ºÆ¤ÓÙ±¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¼þ°Ï¤Ïµ¤¤òÇÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ãÊ¸¡¦¼èºà¡¿¸ÅÀîÍ¡¹á¡ä
¡Ú¸ÅÀîÍ¡¹á¡Û
°¦´áÆ°Êª»ôÍÜ´ÉÍý»Î¡¦¥¥ã¥Ã¥È¥±¥¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡£3É¤¤Î°¦Ç¤ÈÀ¸³èÃæ¤ÎÇ¥Ð¥«¥é¥¤¥¿¡¼¡£¶¦Ãø¡Ø¥Ð¥º¤Ë¤ã¤ó¡Ù¡¢Twitter¡§@yunc24291
