49歳の妻と32歳の夫という17歳差夫婦が妊活に悩んでいた日々を回顧。体外受精を続けるも結果が出ず、「自分が年を取っているから…」と落ち込んだと明かした。【映像】17歳年下夫に甘える年上美人妻ABEMA開局10周年を記念した特別番組『30時間限界突破フェス』内の企画にて、『ダマってられない女たち 激動人生を生告白SP』が放送。レギュラー放送回で話題になった人々の“その後”を追ったほか、番組MCを務めるMEGUMI、剛力彩