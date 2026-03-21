34歳で結婚後すぐに不妊治療を開始したりんこさん（仮称）。夫の男性不妊や度重なる流産、さらにフルタイム勤務との両立に心身をすり減らしました。「かわいそうな人」と思われたくないと職場にも隠していましたが、SNSでの繋がりや夫の言葉に支えられ治療を継続。1年間の休職制度を利用し、最後に残ったグレードの低い卵で待望の妊娠を果たした、不安と葛藤の軌跡を紹介します。 ※本記事は、個人の感想・体験に基づいた内