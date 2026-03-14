私はチヒロ（32）。2歳の子どもを育てています。次の妊娠では妊娠初期に流産をして、その次の妊娠も悲しい結果に……。旦那の転勤の話があったのはそのときで、流産をしたことを友人や職場の人に慰められるのもツライし、両親や義両親から腫物のように扱われるのも限界だと思って、喜んで転勤先へ一緒に行く選択をしました。けれど、まわりを見渡してみると、ほとんどひとりっ子がいません。2人、3人ときょうだいがいる家族ばかり