¡ÖË½ÁöÂ²¤Èµì¼ÖÐò¤ÏÇÓ½ü¤·¤Þ¤¹¡ª¡× Á´À¹´ü¤è¤ê¿ô¤Ï·ã¸º¤â¡¢¤Ê¤¼¼èÄù¤ê¶¯²½¡© ¡ÖÇ¯ËöÇ¯»Ï¡×¤Î¡ÈÌÂÏÇ½¸ÃÄ¡É ¤ËÂÐ¤¹¤ë°ñ¾ë¸©·Ù¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤Ï
¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¦¤Á¤Î¸©¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼Â¿¿ô¡ª
¡¡°ñ¾ë¸©·Ù¤Ï¤«¤Í¤Æ¤«¤é¡¢Ë½ÁöÂ²¤ª¤è¤Óµì¼ÖÐò¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¶¯²½¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ë½ÁöÂ²¤äµì¼ÖÐò¤È¤¤¤Ð¡¢¡Ö°ìÀÎÁ°¤ÎÌäÂê¡×¡ÖºÇ¶á¤Ç¤Ï¿ô¤¬¸º¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò»ý¤Ä¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼¸½ºß¤Ç¤â¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
これが大暴走な「暴走族・旧車會」の集団です！
¡¡¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢°ñ¾ë¸©·Ù¸òÄÌ»ØÆ³²Ý¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ë½ÁöÂ²¤Ï1950Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö¥«¥ß¥Ê¥êÂ²¡×¤¬µ¯¸»¤È¤µ¤ì¡¢1972Ç¯6·î¤ËÉÙ»³»Ô¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¡¢¥«¥ß¥Ê¥êÂ²¤È¸«ÊªµÒ¤Î¼ã¼Ô¤¬Ë½ÅÌ²½¤·¤Æ°ìÈÌ¼ÖÎ¾¤òÇË²õ¤¹¤ë·²½°ÁûÍð»ö·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡ÖË½ÁöÂ²¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ÏÈó¹Ô¾¯Ç¯¤Î²¹¾²¤È¤·¤ÆÀªÎÏ¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¡¢Ë½ÁöÂ²¤Î¹½À®°÷¿ô¤Ï1982Ç¯¤Ë4Ëü2510¿Í¤È¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤··Ù»¡¤Ë¤è¤ë¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤äË¡Îá¤Î¶¯²½¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹½À®°÷¿ô¤Ï¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤¡¢2008Ç¯¤Ë¤Ï1Ëü¿Í¤ò²¼²ó¤ê¡¢2021Ç¯¤Ë4679¿Í¡¢2024Ç¯¤Ç¤Ï4483¿Í¤È¥Ô¡¼¥¯»þ¤Î9Ê¬¤Î1ÄøÅÙ¤Þ¤Ç¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½ºß¡¢Ë½ÁöÂ²¤ÏÂç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ¡Ö¶¦Æ±´í¸±·¿Ë½ÁöÂ²¡×¡¢¡Ö°ãË¡¶¥Áö·¿Ë½ÁöÂ²¡×¡¢¡Ö°ãË¡¹Ô°Ù¤ò´º¹Ô¤¹¤ëµì¼ÖÐò°÷¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î¥¿¥¤¥×¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º1¤Ä¤á¤Î¶¦Æ±´í¸±·¿Ë½ÁöÂ²¤Ï¡¢Çú²»¤ò¤È¤É¤í¤«¤»¤Ê¤¬¤é½¸ÃÄ¤Ë¤è¤ë¼Ø¹Ô±¿Å¾¤ä¹¤¬¤êÁö¹Ô¡¢¿®¹æÌµ»ë¤Ê¤É¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦½¸ÃÄ¤Î¤³¤È¤ò¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿2¤Ä¤á¤Î°ãË¡¶¥Áö·¿Ë½ÁöÂ²¤Ï¡¢¥í¡¼¥ê¥ó¥°¤ä¥É¥ê¥Õ¥ÈÁö¹Ô¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ°ìÄê¶è´Ö¤ÎÄÌ²á¥¿¥¤¥à¤ä±¿Å¾¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¶¥¤¦½¸ÃÄ¤Î¤³¤È¤Ç¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¥ë¡¼¥ì¥Ã¥ÈÂ²¡¢¥É¥ê¥Õ¥ÈÂ²¡¢¥í¡¼¥ê¥ó¥°Â²¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ3¤Ä¤á¤Îµì¼ÖÐò¡Ê¤¤å¤¦¤·¤ã¤«¤¤¡Ë¤Ï¡¢Ë½ÁöÂ²É÷¤Ë²þÂ¤¤·¤¿µì·¿¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ä¥Ð¥¤¥¯¤ò±¿Å¾¤¹¤ë¼Ô¤Ë¤è¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¡¢Ë½ÁöÂ²OB¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Îµì¼ÖÐò¼«ÂÎ¤Ïµì¼Ö¤Î°¦¹¥²È¤âÂ¿¤¯¡¢¾åµ2¤Ä¤ÎË½ÁöÂ²¤ÈÈæ¤Ù¤Æ°¼Á¡¦ÌÂÏÇÀ¤ÏÄã¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µì¼ÖÐò°÷¤ÎÃæ¤Ç¤â°ãË¡¹Ô°Ù¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¼Ô¤Ï¡¢Ë½ÁöÂ²¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÎáÏÂ¤Î»þÂå¤ò·Þ¤¨¤¿º£¤Ç¤â¡¢Á´¹ñ¤Ç¤Ï¾®µ¬ÌÏ¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤¬Ã±È¯¤Ç¥²¥ê¥éÅª¤Ë¼Ø¹Ô±¿Å¾¤äÆ»Ï©¤Ç¤Î¹¤¬¤êÁö¹Ô¡¢½¸ÃÄ¤Ç¤Î¿®¹æÌµ»ë¤È¤¤¤Ã¤¿Ë½Áö¹Ô°Ù¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ù»¡Ä£¤Î»ñÎÁ¡Ö¶¦Æ±´í¸±·¿¤Î¤¤½¸¡¦Áö¹Ô²ó¿ô¡Ê²ó¡Ë¡×¡ÊÌ©½¸¤·¤ÆÆ»Ï©¾å¤òÀêµò¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÁö¹Ô¤¹¤ë·ÁÂÖ¡Ë¤Ç¤Ï2023Ç¯¤Ë1511²ó¡¢2024Ç¯¤Ë2528²ó¤ÈÈùÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¼è¤êÄù¤Þ¤ê¶¯²½¤ò¹ðÃÎ¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤òÊ¹¤¤¤¿
¡¡¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢°ñ¾ë¸©·Ù¤Ï¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¡Öµì¼ÖÐò¡¦Ë½ÁöÂ²¤Î¼èÄù¶¯²½¡¡°ñ¾ë¸©·Ù¤Ï¡¢Áû²»¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ëÀ°È÷ÉÔÎÉ¤Ê¤ÉÉÔÀµ²þÂ¤¼ÖÎ¾¤ä½¸ÃÄË½Áö¹Ô°Ù¤Î¼èÄù¤ê¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ñ¾ë¸©·Ù¤Ç¤Ï°ñ¾ë¸©Æâ¤ÎÆ»¤Î±Ø¾ïÁí¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸¡Ìä¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¤³¤È¤ä¡¢¹ñÆ»294¹æ¤Ç¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëÍ½Äê¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼Ë½ÁöÂ²¤ª¤è¤Óµì¼ÖÐò¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¶¯²½¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£°ñ¾ë¸©·Ù¸òÄÌ»ØÆ³²Ý¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¡¡¤Ê¤¼¤³¤Î»þ´ü¤ËË½ÁöÂ²¤äµì¼ÖÐò¤ËÂÐ¤¹¤ë¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¤Ï¼ç¤Ëµì¼ÖÐò¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡¢ÎÙÀÜ¸©¤«¤éÃÞÇÈ»³¤äÂçÀö¡Ê¤ª¤ª¤¢¤é¤¤¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿·Ê¾¡ÃÏ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ½¸ÃÄ¤Ç¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢°ãË¡¹Ô°Ù¤ÎÍÞ»ß¤Î¤¿¤áSNS¤Ç¤Î¹ðÃÎ¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ë1·î2Æü¤ÏÂçÀö¤Î³¤¤Ë½¸ÃÄ¤ÇÍèË¬¤¹¤ë¤³¤È¤¬¹±Îã¹Ô»ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸¡Ìä¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼¡¡Æ»¤Î±Ø¾ïÁí¤Ç¤Î¸¡Ìä¤ä¡¢¹ñÆ»294¹æ¤Ç¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
¡¡Æ»¤Î±Ø¾ïÁí¤Ï·÷±ûÆ»¤¬¶á¤¯¡¢ÎãÇ¯µì¼ÖÐò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î½¸¹ç¾ì½ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¸¡Ìä¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¹ñÆ»294¹æ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¼þÊÕ½»Ì±¤«¤é¡ØÇú²»¥Ð¥¤¥¯¤¬¤¦¤ë¤µ¤¤¡Ù¤È¤Î¶ì¾ð¤ä110ÈÖÄÌÊó¤Ê¤É¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢2Âæ°Ê¾å¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ä¥Ð¥¤¥¯¤Ç¿®¹æÌµ»ë¤äÆ»Ï©¤Ç¤Î¹¤¬¤êÁö¹Ô¡¢¼Ø¹Ô±¿Å¾¤Ê¤É¤ò¤¹¤ë¤ÈÆ»Ï©¸òÄÌË¡Âè68¾ò¤Ëµ¬Äê¤¹¤ë¡Ö¶¦Æ±´í¸±¹Ô°Ù¡×¤Ë³ºÅö¤·¡¢¸¡µó¤µ¤ì¤ì¤Ð2Ç¯°Ê²¼¤Î¹´¶Ø·º¤Þ¤¿¤Ï50Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¤Ë½è¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¥¯¥ë¥Þ¤ä¥Ð¥¤¥¯¤ÎÉÔÀµ²þÂ¤¤ÏÆ»Ï©±¿Á÷¼ÖÎ¾Ë¡°ãÈ¿¤ËÅö¤¿¤ê¡¢À°È÷Ì¿Îá¤¬½Ð¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡³Æ¸Ä¿Í¤¬¼«Ê¬¹¥¤ß¤Ë¼ÖÎ¾¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¹¤ë¤Î¤Ï¼«Í³¤Ç¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ë¡Îá¤ËÄñ¿¨¤·¤¿¤ê¼þ°Ï¤Î¿Í¤Ë´í¸±¡¦ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤è¤Ü¤·¤¿¤ê¤¹¤ë²þÂ¤¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ê¤¤¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡Ë½ÁöÂ²¤Î°ãË¡¹Ô°Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¡ÖË½ÁöÂ²¤Ï¤¦¤ë¤µ¤¤¤Î¤Ç·ù¤¤¤Ç¤¹¡£ËÐÌÇ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡ÖË½ÁöÂ²¤¸¤ã¤Ê¤¯ÄÁÁöÃÄ¤À¤í¡©¡×¡Ö¤¤¤¤Ç¯¤·¤¿Âç¿Í¤¬¿Í¤ËÌÂÏÇ¤«¤±¤ë¤Ê¡×¤Ê¤É¸·¤·¤¤À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¸©·Ù¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡ÖÇú²»¤ÏËÜÅö¤Ë¤¦¤ë¤µ¤¤¤Î¤Ç¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¦¤Á¤Î¸©¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡ÖÁ´¹ñ¤Î·Ù»¡¤Ç¤ä¤ë¤Ù¤¡×¤Ê¤É¡¢Ë½ÁöÂ²¤ËÂÐ¤¹¤ë¼è¤êÄù¤Þ¤ê¶¯²½¤ò´¿·Þ¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£