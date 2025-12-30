¡Ú¥¤¥í¥â¥Í¥¢¡Û¤ä¤¹»Ò¡¢ÆâÂ¼¸÷ÎÉ¤¬´ë²èÄ©ÀïÃæ¤Ë¡ÈÂç¤²¤µ¡É¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖÀ¼¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×µ¿ÌäÊ®½Ð¡Ä¡È¹¥´¶ÅÙ¥¥ã¥é¡É¤ËÂ³¤¯¶ìÆñ
¡¡12·î29Æü¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤Î¥¦¥Ã¥Á¥ã¥ó¥Ê¥ó¥Á¥ã¥ó¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥¦¥ó¥Ê¥ó¶Ë¸Â¥Í¥¿¥Ð¥È¥ë¡ª ¥¶¡¦¥¤¥í¥â¥Í¥¢ ¾Ð¤ï¤»¤¿¤é100Ëü±ß¡Ù¡ÊTBS·Ï¡¢°Ê²¼¡Ø¥¤¥í¥â¥Í¥¢¡Ù¡Ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£Â¿¤¯¤Î·Ý¿Í¤¬·ãÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¤¬¡¢ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Î¤ä¤¹»Ò¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ëµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢½Ð±é·Ý¿Í¤¬¡Ö°ìÈ¯¥®¥ã¥°¡×¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥³¥ó¥È¡×¡Ö¥â¥Î¥Þ¥Í¡×¡Ö¥â¥Î¥Ü¥±¡×¡Ö¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¡×¤Î5¤Ä¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤ËÄ©Àï¤·¡¢³Æ60ÉÃ¤Î»ý¤Á»þ´ÖÆâ¤Ç¡¢¥é¥ó¥À¥à¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿´ÑµÒ5¿Í¤ò¾Ð¤ï¤»¤é¤ì¤ë¤«¤ò¶¥¤¦Ì¾Êª´ë²è¡£5²ó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤È¡¢¾Þ¶â100Ëü±ß³ÍÆÀ¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ö2005Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢2025Ç¯2·î¤Ë8Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥º¤ä·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¤µ¤ó¡¢Ê¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·¤ÎµÈÂ¼¿ò¤µ¤ó¡¢¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£¤Ê¤É¤¬½Ð±é¡£¤ä¤¹»Ò¤µ¤ó¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¡¢5¥¸¥ã¥ó¥ëÃæ4¤ÄÀ®¸ù¤È·òÆ®¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡ÈÖÁÈ¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢MC¤ÎÆâÂ¼¸÷ÎÉ¤¬17Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ»²Àï¡£¸«»ö¡¢5¥¸¥ã¥ó¥ë¤¹¤Ù¤Æ¥¯¥ê¥¢¤·¡¢100Ëü±ß¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ÆâÂ¼¤Î¥Í¥¿¤ÇÈÖÁÈ¤ÏÂçÀ¹¶·¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¤«¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢ÊüÁ÷¸å¤ÎX¤Ç¤Ï
¡Ô¥¦¥Ã¥Á¥ã¥ó¤Î¤È¤¤Î¤ä¤¹»Ò¤Î¾Ð¤¤À¼¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»ÅÊý¤Ê¤¤¡Õ
¡Ô¤¦¡¼¤ó¡¢¤ä¤¹»Ò¤ÎÀ¼¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëŽ¡¤³¤ì¤ÏÀ¼¤¬ÄÌ¤ë¤«¤é¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡¼¡Õ
¡Ô¤»¤Ã¤«¤¯¥¦¥Ã¥Á¥ã¥óÌÌÇò¤¤¤Î¤Ë ¤ä¤¹»Ò¤ÎÀÜÂÔ¤ß¤¿¤¤¤Ê¾Ð¤¤À¼¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢¤ä¤¹»Ò¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ëµ¿Ìä¤òÊú¤¯À¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖÆâÂ¼¤µ¤ó¤Î¥Í¥¿Ãæ¡¢¤ä¤¹»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ø¤ª¡Á¡Ù¡Ø¤³¤³¤Ç¡Á¡©¡Ù¤ÈÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤Û¤«¤Î·Ý¿Í¤¬ÀÅ¤«¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤ä¤¹»Ò¤µ¤ó¤À¤±È¿±þ¤·¤¿¤ê¡¢ÆâÂ¼¤µ¤ó¤Î¥Í¥¿¤Î¡È¥ª¥Á¡É¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¾Ð¤¤½Ð¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥â¥Î¥Þ¥Í¤Ç¤Ï¡¢ÆâÂ¼¤µ¤ó¤¬Ä¹¤¤¾å¤êºä¤ò¼«Å¾¼Ö¤ÇÁæ¤¤¤Ç¤¤¿¾®³ØÀ¸¤ò¿¿»÷¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤ä¤¹»Ò¤µ¤ó¤Î¥Ä¥Ü¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢²¿ÅÙ¤â¡Ø¥Ï¥Ï¥Ï¥Ï¡ª¡Ù¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤¹»Ò¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤Ï¹â¤¯¡¢¤è¤¯ÄÌ¤ë¤¿¤á¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤¦¤ë¤µ¤¯´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤ä¤¹»Ò¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤òÀ¹¤ê¤¢¤²¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¡È¤º¤ì¤¿¡É¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤â¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡Á°¸þ¤¤Ç¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¹¤¯»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ä¤¹»Ò¡£¡È¹¥´¶ÅÙ¥¥ã¥é¡É¤¬»ý¤ÁÌ£¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2025Ç¯¤Ï»×¤ï¤Ì¶ìÆñ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö8·î¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø·ÝÇ½¿Í¤¬ËÜµ¤¤Ç¹Í¤¨¤¿¡ª ¥É¥Ã¥¥êGP¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¡¢ºä¾åÇ¦¤µ¤ó¤«¤éÍÂ¤«¤Ã¤¿¸¤¤¬Æ¨Áö¤¹¤ë¥É¥Ã¥¥ê¤ò»Å³Ý¤±¤é¤ì¤¿ºÝ¡¢¤ä¤¹»Ò¤µ¤ó¤¬»Å³Ý¤±¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¶¯¤¤¸ýÄ´¤ÇÏÃ¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¡¢SNS¤ÇÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡12·î8Æü¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¸Æ¤Ó½Ð¤·ÀèÀ¸¥¿¥Ê¥«¡Ù¡ÊÆ±·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢STARTO ENTERTAINMENT¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î¥°¥ë¡¼¥×¡ØKEY TO LIT¡Ê¥¥Æ¥ì¥Ä¡Ë¡Ù¤ÎÃö¼íÁóÌï¤µ¤ó¤¬¥¯¥¤¥º¤ÇÉÔÀµ²ò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¤ä¤¹»Ò¤µ¤ó¤¬¡ØÃö¼í¤¯¤ó¡¢¤À¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡Ù¤È¥¤¥¸¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°ìÉô¤Î¥¥Æ¥ì¥Ä¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡¢ÉÔËþ¤ÎÀ¼¤¬Ê®½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹¥´¶ÅÙ¤Î¹â¤¤¥¥ã¥é¤¬¿»Æ©¤·¤¿¤¿¤á¤«¡¢¤½¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È°Û¤Ê¤ë¸ÀÆ°¤¬SNS¤ò¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤ä¤¹»Ò¤µ¤ó¤Ë°µ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Æ±¾ð¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡2026Ç¯¤Ï¡¢¤Þ¤¿¤ªÃã¤Î´Ö¤ò¾Ð´é¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£