「おとなの週末」的2025年のグルメブーム予測7選　いったいどこまで当たったのか

月刊情報誌『おとなの週末』では、2025年2月号（2025年1月15日発売）で2025年のグルメのブームを7つ、日々の取材の結果と勘も含めて大予測していました。予測はしてみるものの、意外と振り返ってみる機会はないもの。ということで、『おとなの週末』スタッフの予測がどのくらい当たっていたのか振り返ってみました。

※アイキャッチ画像は『自由が丘ベーカリー／パティスリー』の「ハーブチキンサンド」450円、「ベイクドカレーパン」350円、「まるパンピーナッツ」260円、「バゲット（小）」280円など

【予測1】健康にも良い「米粉料理」

「不足している、価格が急騰など、日本食の土台でありながら不安定な米。そのものではなく、油を吸いづらい、腹持ちもよい、もちろん美味と健康志向に寄り添った米粉を使った料理が来そう」と予測しました。

『米ぷら』米ぷら丼（上） 1600円 エビ2尾にオクラやなす、れんこんなどがのる

2022年3月に東京・中目黒に1号店をオープンし、瞬く間に大人気となった生ドーナツ専門店『I’m donut （アイムドーナツ）?』から、グルテンフリー専門ブランド『I’m donut？グルテンフリー』が2025年6月、東京・神宮前の青山通り沿いに誕生しました（現在は『I’m donut？グルテンフリー＆ヴィーガン』）。11月には渋谷に『I’m donut？グルテンフリー』がリニューアルオープンもしました。

オープン当初、連日行列を成すほどの人気を博し、女優の松本まりかさんがドラマ撮影現場に差し入れたことも話題となりました。

これは、流行ったと判断しても言い過ぎではないでしょう。

【予測2】SNS映えする「ネオ和菓子」

伝統的な和菓子に洋菓子の素材を組み込んだり、現代的なアレンジを加えたりしている「ネオ和菓子」。写真映えする見た目の美しさも特徴の一つです。

『菓子たかむら』八衣（はごろも） 700円（手前から時計回りに）苺、乾酪、絹芋、甘蕉

「地味だけどおいしい『和菓子』が近年進化中。素材にこだわりちょっぴり高級。そして、SNSの写真映えは当たり前。なんなら動画で映えそうな動きのあるものも。『ネオ和菓子』がバズる予感！」と予測した『おとなの週末』スタッフですが、こちらは流行ったわけではなさそう……。

どちらかというと、ごろりと入ったフルーツの断面が美しい大福やチョコレートとあんこの組み合わせなど、身近になってきているものが多く、“流行った”というより“世間に浸透してきた”といえるのかもしれません。

【予測3】大阪の粉もん「たこ焼き」と世界の粉もん「タコス」

「2025年の一大イベントといえば大阪・関西万博。海外からの旅行客も足を運ぶと考えれば、自ずとわかる“関西粉もん文化”の伝播。そして、様々なイベントが組まれている世界の粉もんが来る!?」と、イベント事も踏まえて、大阪では「たこ焼き」、世界では「タコス」が流行ると予想。

東京駅・グランスタ東京にある人気店『北出TACOS』の2種のタコスプレート。日本流にアレンジされ、シメサバなども具材にあるのが楽しい。ドリンクはテキーラを使ったモヒート。テキーラがブームになる予感も

大阪・関西万博の話題といえば、もっぱら人気パビリオンとその行列のことばかりでした。たこ焼きは既に人気なこともあり、“流行った”という表現は適切ではないかもしれませんね。ただ、世界の粉もん「タコス」は注目を浴びました！

メキシコ生まれの国民食で、トウモロコシや小麦粉で作られた「トルティーヤ」に、魚や肉、野菜など様々な具材を挟んでかぶりつくのが絶品です。

2024年10月、中目黒にオープンした沖縄発のタコス店『Blue Entrance Kitchen』が2025年に入ってから「飲めるタコス」としてSNS上で“バズり”ます。スープにディップするというユニークな食べ方と、たっぷりの具材が特徴です。テレビ番組でも多く取り上げられ、長蛇の列ができるほどの人気店となっています。

【予測4】新発想「おつまみやきそば」

「ソースに醤油、塩、店によって味付けも様々な『焼きそば』ってお腹を満たしつつ、お酒も進む。実はコスパの高い“おつまみ”なのです。ハーフサイズの提供店が増えれば流行るでしょう」として挙げられた「焼きそば」ですが、予測というより願望に近いような気がしなくもありません。

『もつ焼きウッチャン渋谷道玄坂』黒胡椒レモン焼そば 600円

こちらは残念ながら、流行ったといえるニュースはありませんでした。

「やきそば」などの炭水化物を〆ではなく、“おつまみ”として楽しむというのは、お酒飲みならではの発想では。2026年の新年会などで挑戦してみてはいかがでしょうか。

【予測5】ドイツの伝統的なパン「プレッツェル」の韓国風アレンジ

音楽やドラマなど、カルチャーの分野でも人気だった韓国。

「激辛を目指して店に足を運ぶも、よくよく見れば滋味深い料理も数多く揃う韓国料理。そんな赤くない料理に、インパクトあるアレンジが人気のプレッツェルが、韓国発として話題になりそう」と予測しましたが、特にプレッツェルが大当たり。もともとは韓国で流行していたものが、日本にも伝わってきました。

プレッツェルは結び目の形状が特徴のドイツ発祥のパン。もっちりした食感と香ばしい風味で、ビールのお供としても親しまれています。

『ATO（アト）』もちろんテイクアウトも可。手前から「ニラクリームチーズ」650円、「メープルナッツ」540円、「ドゥバイチョコレート」980円など

韓国では、チョコレートやメープルと組み合わせ、ドーナツのようなかわいらしい見た目になっていたり、ニラやクリームチーズと合わせていたりと、バラエティーに富んだアレンジが加えられています。

その他にも、日経トレンディが発表した「2025年ヒット商品ベスト30」の18位に、韓国生まれの“パスタ”を辛ラーメン風にアレンジした袋麺「辛ラーメン トゥーンバ」がランクインするなど、辛くない韓国料理も流行ったといえそうです。

【予測6】乳飲料、特に「コーヒーミルク」を推す！

「マツコ・デラックスの発言を契機に、ヤクルト1000、そして乳酸菌飲料がブームになった2024年。2025年も「乳」飲料が話題となりそうだ。」として、その中でも特に「コーヒーミルク」が流行るのではないかと予測しました。

シンプルに「ミルクの束縛」（500ml・233円）の文字が目に飛び込むパッケージも秀逸だ。都内ではファミリーマートで発売中。他社のものと飲み比べ、好みの味を見つけるのも楽しい

2025年3月末をもって、食品メーカーの「明治」が瓶入りの乳飲料の販売を停止すると発表し、多くの人から悲しみの声が上がり、話題となりましたが、「コーヒーミルク」や「コーヒー牛乳」が爆発的に流行るということはありませんでした。

しかし、「2025年ヒット商品ベスト30」（日経トレンディ）の10位に「アレンジ系希釈飲料」がランクイン。水や牛乳を混ぜて、自分好みの濃さでドリンクを作ることができる商品の販売実績が好調でした。

乳飲料が流行ったとは言い難いですが、話題になったり、近い分野でブームが起きたりしていたようですね。

【予測7】ご飯の手軽なお供「ふりかけ」

「ミルクコーヒー同様、新たな味が登場し、それを契機にブームを起きると予想。ラーメンライスをヒントに豚骨味、味噌味なんてウケそうですが、果たして……」と、味の指定までして予測をしました。

「ゆかり」（三島食品）、「のりたま」（丸美屋）、「おとなのふりかけ」（永谷園）と大手のものは安定安心の味。浅草に店舗を構える『梅と星』のオリジナル「おぼしめし」（前列右端）などは食材にこだわり、格別の味わいだ。一度お試しを

調べてみると、「納豆ふりかけ」や「やきそば」、「ポテトチップス」など珍しいものが意外とあるもの。『おとなの週末』スタッフが“ウケそう”と予測した「とんこつ味」も既に市場にありました。

しかし、こちらも流行ったとは言えず……。すでに日常の食生活に根付いているため、ブームを起こすのは簡単ではないのかもしれません。

以上7つのブーム予測を検証してみました。「米粉料理」、「タコス」、「韓国料理とプレッツェル」は流行ったといえそうでしたが、その他は当たらず。ただ、話題にはなっていたり、2025年以前から人気だったりと、中らずと雖も遠からずという具合でした。

美味しいものを探し求めて、日々探索しているスタッフの嗅覚は流石ですね。2026年も、新たな美味との出合いが楽しみです。

