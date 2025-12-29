タネトシカケ 盡裕之氏「内在的な問いから動き出す、マーケティングと経営」
2025年のマーケティングおよびメディア業界は、急速な技術進化と市場構造の変化が重なり、これまで当たり前とされてきた前提が揺らぎ始めた1年だった。とりわけAIの進化は、ツールの域を越え、マーケティングにおける生産性と創造性の前提を書き換えつつある。加えて、検索、ソーシャル、コマース、生成AIといった接点が絡み合い、顧客体験の「入り口」そのものも分散・再編されはじめた。Digiday Japan恒例の年末年始企画「IN/OUT 2026」では、当メディアとゆかりの深いブランド・パブリッシャーのエグゼクティブたちにアンケートを実施。2025年をどのように総括し、そして2026年に向けてどのような挑戦とビジョンを描いているのか。その声を紹介する。タネトシカケで、代表取締役を務める郄口裕之氏の回答は以下のとおりだ。の回答は以下のとおりだ。
◆ ◆ ◆
――2025年のもっとも大きなトピック・成果は何ですか。企業やブランドといった他者の問題・課題に対応するという領域だけでなく、自身として発信したり、活動したいとこれまで思ってきた、内在的なマーケティングや経営に関する問題・課題に対して、能動的に動き始めることができました。
――2026年に向けて見えてきた課題は何ですか。その伝え方や座組の選択肢を、どれだけ広く認識し、かつ選択するかによって、形や効果が変わってきます。そのため、その要点をどう見極めるかが、2026年の重要な課題だと考えています。
――2026年にチャレンジしたいことを教えてください。縦横斜めの幅広いインプットを、さらに努力して積み重ねていくこと。そして、自身の経験や知見を、若い方を中心に、楽しく、わかりやすく還元していくことに、より一層注力していきたいと考えています。
