ただの拡散役ではない。W杯で クリエイター が「放送そのもの」になった日

記事のポイントクリエイターはW杯で、広告の拡散役から「放送そのもの」へと存在感を高めた。施策の成否は起用人数ではなく、独自のアクセスや個人の…