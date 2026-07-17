DIGIDAY
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AI でクリエイター30万人を動かすマーケティング ユニリーバが直面する効率と個性のジレンマ
記事のポイントユニリーバは30万人規模のクリエイターネットワークを構築し、ワールドカップでは5万人の起用で6億人超にリーチした。著名クリエイター…
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【 NRF APAC 2026 レポート Vol.4】購入の瞬間に眠る価値 Transaction Momentとリテールの次の成長戦略
本記事はRokt松田誠氏による寄稿です。記事のポイントリテールメディアの次のフロンティアとして、ECサイトなどの蓄積データを活かして自社で扱わない…
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「 Z世代 を追わない」ローラ メルシエが狙うX世代とマイクロクリエイター重視
記事のポイントローラ メルシエは設立30周年を機に、社内への助言や商品開発を担う目利き役集団「コレクティブ」を新設した。メガクリエイター中心か…
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破産2回を経たデニムブランドはなぜ再成長できたか。 トゥルーレリジョン の販路拡大策
記事のポイントトゥルーレリジョンは10億ドルブランドをめざし、2026年に5億5000万ドルの売上を見込んでいる。店舗数の倍増や卸売・オフプライスの強…
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【 NRF APAC 2026 レポート Vol.3】人間的なつながりがラグジュアリーになる AIと人間の境界線をめぐる問い
本記事はRokt松田誠氏による寄稿です。記事のポイントリーバイスやウールワースは、AIの活用によって業務効率化や自動化を推進し、人間がサプライヤー…
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米手芸チェーン店の 生成AI 接客で購入率が2倍に わずか6週間で構築できた理由
記事のポイントマイケルズは、GoogleのGeminiを搭載したAIショッピングアシスタント「Ask Mike」を導入した。利用者の購入率は従来検索の2倍以上で、…
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米家電量販店が挑む Metaスマートグラス 販売 ショップで遊べる体験型へ
記事のポイントベストバイは、Ray-Ban Metaを試着、体験できるメタAIショップを年末までに50店舗へ展開する。店舗の正面に体験スペースを設け、将来の…
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【 NRF APAC 2026 レポート Vol.2】FOMOからFOBOへ AI導入のリアル
本記事はRokt松田誠氏による寄稿です。記事のポイントAIの急速な進化に伴い新たな選択肢への恐怖が広がるなかでも、投資を躊躇して競争の土俵にすら上…
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アメリカンイーグル の最新Z世代戦略は有名人と学生クリエイターの組み合わせ
記事のポイントアメリカンイーグルは、ひとりのセレブに依存せず、スポーツ・モール・大学へ投資を分散する新学期戦略に転換した。5大学のソロリティ…
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【 NRF APAC 2026 レポート Vol.1】アジアの多様性 「ローカル適応」か「ブランド一貫性」か
本記事はRokt松田誠氏による寄稿です。記事のポイントNRF '26 Asia Pacificではアジアが「世界のリテールラボ」として注目される一方、商慣習や消費者…
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ナイキはW杯 テレビ広告 44億円投入も苦戦か。アディダスがSNSで見せた逆転劇
記事のポイントワールドカップ決勝はアディダス支援チーム同士の対戦となり、存在感を高めた同社の関連売上は、予想を上回る17億1000万ドル（約2565億…
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転売市場 過熱の時代は終わった？ スニーカーブランドが新作連発を止めた理由
記事のポイント供給過剰と消費者疲れにより新作スニーカーの成長率が鈍化し、転売市場でも定価を上回る商品の割合が低下している。ナイキやニューバラ…
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ただの拡散役ではない。W杯で クリエイター が「放送そのもの」になった日
記事のポイントクリエイターはW杯で、広告の拡散役から「放送そのもの」へと存在感を高めた。施策の成否は起用人数ではなく、独自のアクセスや個人の…
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PVの終焉と復権する「人間活動の証明」。 AI Overview 時代を生き抜く、これからの企業発信【前編】
記事のポイント【「ゼロクリック検索」の常態化によるPV至上主義の終焉】米国におけるGoogle検索のゼロクリック率は約68％に達しています。そのため、…
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AI検索 で老舗美容ブランドが苦戦 新興勢の躍進が示す「生き残りの条件」
記事のポイントジ・オーディナリーは美容関連のAI回答の7％に登場し、成分の透明性や詳しい製品情報を強みに引用ブランド首位となった。AI引用では新…
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ウォルマート 、W杯の食品購入分析。支出の増加や若い世代ほど新商品を選択
記事のポイントウォルマートの調査では、ファンの約半数が注目試合のある週に食料品支出を25％以上増やすと回答した。塩味のスナックやデリ商品の販売…
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コスメ 売り場の争奪戦が激化。顧客を呼び込む「店舗の新しい生き残り策」とは
記事のポイントアーバンアウトフィッターズは、新興ブランドを厳選する「発見型」ビューティー売り場で若年層の獲得を狙っている。ターゲットやウォル…
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ナイキが百貨店と強力タッグ戦略。 アルファ世代 を呼び込む秘訣とは？
記事のポイントコールズは2026年の米国新学期商戦で、アルファ世代やティーンに人気のナイキを中心ブランドに据えている。ナイキはD2C重視から方針を…
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メタの スマートグラス Ray-Ban Metaが人気。市場は1年で233％の急成長
記事のポイントRay-Ban Metaはアイケア小売店で売れ筋となり、撮影や翻訳など身近な用途を求める一般消費者にも広がっている。スマートグラス市場は1…
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ナイキ のテレビ広告かアディダスのSNSか、W杯商戦の勝者は？
記事のポイントナイキは大会スポンサーではないものの、2022年大会の2.5倍のユニフォームを販売し、W杯の恩恵を受けている。アディダスはチームユニフ…