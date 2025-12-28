箱根駅伝2026全チーム紹介

シード校 前編

2026年１月２、３日に開催される第102回箱根駅伝。10月の出雲駅伝と11月の全日本大学駅伝ではトップスリーが入れ替わるなど、大混戦になる雰囲気が漂っている。前回大会の上位５チーム、青山学院大、駒澤大、國學院大、早稲田大、中央大が"５強"と言われているなかで、どんなドラマが待っているのか。まずは優勝争いの本命である"５強"を分析する。



前回大会で２連覇を達成した青山学院大学 photo by Kyodo News





【前回１位：青山学院大】

まずは、大会３連覇を狙う青山学院大。Ｖメンバー６人が卒業したこともあってか、出雲駅伝は７位に沈んだものの、全日本大学駅伝で３位に浮上。11月22日のMARCH対抗戦10000ｍでは５人が27分台で走破するなどチームの状態は急上昇している。前回２区で、１時間５分44秒（区間３位）の区間新を叩き出した黒田朝日（４年）は、出雲の６区と全日本の７区で区間賞を獲得。箱根で３年連続の２区に入れば、レース序盤で流れをつかむことができるだろう。

原晋監督は"山"に１年生（石川浩輝、上野山拳士朗、松田祐真）を起用する可能性を口にしており、５区と６区は未知数な部分がある。それでも、１区経験者の荒巻朋熙と宇田川瞬矢（ともに４年）、８区で２年連続して区間賞を獲得している塩出翔太（４年）、前回10区で区間賞の小河原陽琉（２年）、10000ｍ27分台の"２年生トリオ（折田壮太、飯田翔大、佐藤愛斗）"らがいるなど平地区間は超強力だ。原監督が掲げる「輝け大作戦」で９度目の優勝を目指す。

【前回２位：駒澤大】

駒澤大は今季、出雲で４位に終わったが、佐藤圭汰（４年）がケガから復帰した全日本で優勝。前回７区で区間記録を１分近くも塗り替えたエースは、今回は往路での起用が有力視されている。

前回５区で４位だった主将・山川拓馬（４年）は２区の候補でもあるが、本人は「２区なら65分台、５区なら区間新記録」と意気込んでいる。５区は坂口雄哉（２年）も候補に挙がっており、前回６区を区間歴代５位で駆け下りた伊藤蒼唯（４年）は"ゲームチャンジャー"として期待されている。

ほかに、前回１区で２位の帰山侑大（４年）、同３区で６位の谷中晴（２年）、同４区で４位の桑田駿介（２年）も往路の候補だ。復路は、前回８〜10区を担った安原海晴、村上響、小山翔也の"３年生トリオ"が起用されそう。いずれにしても総合優勝を目指すには、佐藤、山川、伊藤の３人が走り終えた時点でトップに立っておきたい。

【前回３位：國學院大】

國學院大は青木瑠郁、上原琉翔、高山豪起（いずれも４年）、辻原輝、野中恒亨（ともに３年）の５人を軸としたチームだ。今季は出雲を連覇したが、全日本は４位に沈んだ。そのなかで、野中の好走が光った。全日本３区では留学生ランナーを抑えて区間賞を獲得し、10000ｍで日本人学生歴代６位の27 分36秒64をマークした。

前田康弘監督は、前回７区で２位の辻原を、前々回に４位だった４区で起用する予定と明かしているが、往路に主力をつぎ込んでくるだろう。２区を「１時間６分30秒」でカバーして、３区と４区でアドバンテージを奪い、５区は「確実に71分台」とシミュレーションしているようだ。選手層の厚いチームなだけに、出雲駅伝のように"つなぎ区間"で攻めて、初優勝をつかみたい。

【前回４位：早稲田大】

前回４位の早稲田大は２区と５区に強力な箱根経験者がいる。２年連続で２区を担った山口智規（４年）は、今季は出雲２区で圧巻の区間賞。今回も"花の２区"で起用されれば、持ち味のスピードを生かし、自身が持つ早稲田大学記録（１時間６分31秒）の大幅な更新が期待できそうだ。

また、５区を２年連続で走った"山の名探偵"工藤慎作（３年）が充実している。全日本８区で、偉大なOBの渡辺康幸が保持していた日本人最高記録を更新した。今回の箱根でも５区が濃厚だが、「68分台の区間新記録」に意欲を燃やしている。

ほかにも、３年連続で１区（前回は４位）を担っている間瀬田純平（４年）、前回３区で３位の山口竣平（２年）、スーパールーキーの鈴木琉胤らが往路の候補。花田勝彦駅伝監督が「半分はえんじ色に染めたい」と話すように往路Ｖを果たして、逃げ切りを図りたい。

【前回５位：中央大】

中央大は前回、１区で吉居駿恭（４年）が飛び出し、２区の溜池一太（４年）、３区の本間颯（３年）が好走。５区の途中まで鮮やかな"独走劇"を披露した。今季は全日本で過去最高の２位。10000ｍ27分台ランナーを６人揃えて、エントリー選手上位10人の10000ｍ平均タイムが史上初の27分台に到達した。

藤原正和駅伝監督は、溜池を前回と同じく２区に起用することを明言。溜池本人は「日本人最高記録（１時間５分43秒）」を目標にしている。本間も、前回に区間賞を獲得した３区が濃厚。１区は、吉居以外に出雲１区を制した岡田開成（２年）も候補に挙がっている。藤原監督は"山"にも自信を持っており、「30秒以内の差なら逆転できる」と復路勝負をイメージしているようだ。持ち味のスピードと選手層の厚さで、30年ぶりの総合優勝を目指す。

