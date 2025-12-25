アメリカ南部サウスカロライナ州マートルビーチ。人口約3万5000人。大西洋に面した観光とリタイア世代が混ざり合う、穏やかなビーチタウンだ。その静かな町で起きていたのは、牧師という仮面の裏に隠された、執拗で陰湿な支配だった。

【写真を見る】〈逃げ場のない監視生活〉車での尾行と張り込みなど陰湿な支配だった実態、友人と楽しそうに仮装をするミカ・ミラーさん

町の独立系プロテスタント教会を率いていた牧師、ジョン・ポール・ミラー被告（46）。彼が妻のミカ・ミラーさん（30）に加えていたとされるサイバーストーキング行為が、刑事事件として立件された。

ミカさんは2024年4月、自宅近くの州立公園で拳銃により自ら命を絶った。捜査の過程で浮かび上がったのは、「逃げ場のない監視生活」だった。

離婚を切り出した瞬間から始まった"地獄"

事件の発端は、ミカさんが離婚手続きを始めた2022年頃にさかのぼる。それを境に、夫の行動は一変したとされる。起訴状や米メディアの報道が明らかにしている行為は、常軌を逸している。

すでに判明しているだけで、〈妻の私的なヌード写真を無断でネットにバラ巻き〉〈GPSを使って居場所を常時追跡〉〈車での尾行と張り込み〉といった行為がわかっており、いずれも単発ではなく、日常的に、執拗に、組み合わされて行われていた可能性が指摘されている。

地元紙の社会部記者はこう語る。

「牧師という立場の男が、若い妻のヌード写真を大量に撮影し、それを"武器"にしていた。信仰以前に、人として壊れていると感じました」

ジョン・ポール・ミラー被告は、自ら立ち上げた独立系プロテスタント教会「ソリッド・ロック教会」の創設者であり主任牧師だった。

税務上は非営利の宗教団体だが、元関係者の間では「オカルト色が強い」「閉鎖的だった」という声も少なくない。

ミカさんはもともとこの教会の信者だった。結婚後も教会活動に深く関わり、表向きは「信仰に支えられた夫婦」に見えていた。

だが家庭内では、監視と支配が日常だったという。近隣住民は「外では穏やかそうだった。でも、家の中のことは誰も知らなかった」と語る。教会関係者の証言は、さらに重い。

「ミカさんは明らかに怯えていた。夫から逃げられない、と感じていたようだ」

宗教指導者と信者、夫と妻。二重の上下関係が重なり、ミカさんは孤立を深めていったとみられる。

ついに起訴──法廷で問われる「支配」

12月18日、サウスカロライナ州の大陪審は、ジョン・ポール・ミラー被告をサイバーストーキングなどの罪で起訴した。裁判は2026年1月12日開始予定。有罪となれば、最大5年の禁固刑が科される可能性がある。

注目されるのは、この裁判が「自殺」ではなく、その前段階にあった支配行為そのものを裁こうとしている点だ。この事件の本質は、単なる夫婦喧嘩でも、突発的な悲劇でもない。専門家が指摘するのは、ドメスティック・バイオレンスの一形態「コアーシブ・コントロール（強制的支配）」である。

殴らない。だが、羞恥で縛り、監視で追い詰め、恐怖で逃げ道を塞ぐ──DV問題に詳しい米専門家は言う。

「これは"見えない暴力"の完成形です。被害者は次第に、抵抗する気力そのものを奪われていく」

信仰を掲げる男のもとで、若い妻は自由を奪われ、孤立し、そして命を落とした。

法廷で何が語られるのか。この事件は、宗教、結婚、そしてデジタル時代の暴力という重い問いを、私たちに突きつけている。

◆高濱賛（在米ジャーナリスト）