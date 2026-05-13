ロケバスの中で女性に性的暴行を加えた罪などに問われた、お笑いグループ「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告の裁判で、事件当日、現場にいた仕事関係者が、女性はロケバスに戻るのを遠慮するような様子だったと証言しました。「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告は2024年7月、東京・新宿区に駐車していたロケバスの中で、初対面の20代の女性に性的暴行を加えた罪などに問われていますが、初公判で「