テレビ朝日公式VTuber・桜葉ハグ、来年3月31日で個人配信およびイベント活動を休止「家族の療養に専念」
テレビ朝日公式VTuberの桜葉ハグが24日、公式Xを更新。2026年3月31日をもって、桜葉ハグの日々の個人配信およびイベント活動を休止すると発表した。
【写真】活動休止を発表した桜葉ハグによる今後の活動についてのご報告
「本日の配信でもご説明させていただいた通り、来年2026年3月31日をもって桜葉ハグの日々の個人配信、及びイベント活動を休止する運びとなりました」と報告。「大きな理由の1つといたしまして、家族の療養に専念させていただきたいからです」と説明し、理解を求めた。
続けて「"テレビ朝日公式VTuber"としてのお仕事は今後もこれまで通り変わらず引き受けさせていただくので、現在受け持っているお仕事はもちろんのこと、来年以降もイベント活動やナレーション業務等の機会がありましたら、時間の許す限り全力で務めさせていただきます！」と伝えた。
「ハグの人生において一番キラキラ輝いていた瞬間は間違いなくVTuberとして活動させてもらっている時間でした!デビューから今日に至るまで、皆様と過ごした時間はハグにとって一生忘れることのない、かけがえのない宝物です！」とつづり、ファンや関係者全員に対して感謝を述べた。
【全文】
ハグの活動を見守ってくれている皆様へ
本日の配信でもご説明させていただいた通り、来年2026年3月31日をもって、桜葉ハグの日々の個人配信、及びイベント活動を休止する運びとなりました。
それに伴いSNSの更新も皆様へお知らせがある際にのみ、発信させていただきたいと思います。
大きな理由の1つといたしまして、家族の療養に専念させていただきたいからです。
突然のご報告となり大変申し訳ありませんが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
本来なら所属番組終了と共に個人での稼働は休止するところ、ここまで自由に活動を続けさせていただけたことに改めて感謝しております。
"テレビ朝日公式VTuber"としてのお仕事は今後もこれまで通り変わらず引き受けさせていただくので、現在受け持っているお仕事はもちろんのこと、来年以降もイベント活動やナレーション業務等の機会がありましたら、時間の許す限り全力で務めさせていただきます!
日々の配信やイベント活動を休止するまであと約3ヶ月となりますが、残りの期間も変わらずハグと楽しい時間を過ごしていただけたら幸いです。
ハグの人生において一番キラキラ輝いていた瞬間は間違いなくVTuber として活動させてもらっている時間でした!デビューから今日に至るまで、皆様と過ごした時間はハグにとって一生忘れることのない、かけがえのない宝物です!
今まで携わってくださった活動者の皆様、クリエイターの皆様、スタッフの皆様、視聴者の皆様、そしてぎゅっとものみんな…本当にありがとうございました!
3月以降会える頻度は少なくなりますが、この先もずっとずっと永遠にハグは皆様のことを想っております!
仲良くしてくれた全ての皆様のことがハグは大大大大大好きです!!!!!!
皆様へ、心からの感謝と愛を込めて…
2025年12月24日
テレビ朝日公式VTuber
桜葉ハグ
