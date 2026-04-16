ホロライブプロダクションを運営するカバーが16日、公式Xを更新。2025年10月末から活動を休止していた、赤井はあとが段階的に活動を再開すると伝えた。【画像】段階的に活動自粛することを報告した赤井はあとXでは「この度、活動を休止しておりました赤井はあとにつきまして、本日より段階的に活動を再開する運びとなりましたことをご報告いたします。復帰にあたっては、本人およびご家族との協議を重ね、心身の状態を最優先に