¡Úë¾Êó¡Û¡Ö¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê¡×Èøºê¾»Ê¤µ¤óÀÂµî¡¢¡È°úÂàÀë¸À¤Ê¤À¸³¶¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¡É¤ÎÇÈßÑËü¾æ¿ÍÀ¸
¡¡ÆüËÜ¥´¥ë¥Õ³¦¤Îµð¾¢¤¬¡¢78ºÐ¤ÇÂ©¤ò°ú¤¤È¤Ã¤¿¡£12·î23Æü¸á¸å3»þ21Ê¬¡¢ÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼¤Ç»Ë¾åºÇÂ¿¤ÎÄÌ»»94¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡È¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê¡É¤³¤ÈÈøºê¾»Ê¤µ¤ó¤¬¡¢S¾õ·ëÄ²¤¬¤ó¤Î¤¿¤áÀÂµî¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê¤µ¤ó¡¢¿ÀÅÄÀµµ±¤È¤Î¼ã¤Æü¤Î·ã¥ì¥¢¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡1947Ç¯¤ËÆÁÅç¸©¤ÇÀ¸¤ò¼õ¤±¤¿Èøºê¤µ¤ó¡£¤â¤È¤â¤È¤ÏÌîµåÁª¼ê¤Ç¤¢¤ê¡¢1964Ç¯¤Î½Õ¡¢ÆÁÅç³¤Æî¹â¹»¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÁªÈ´¹â¹»ÌîµåÂç²ñ¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÍâÇ¯¤Ë¤Ï¥×¥íÌîµå¤ÎÀ¾Å´¥é¥¤¥ª¥ó¥º¡Ê¸½¡¦ºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¡Ë¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¤¬¡¢¤ï¤º¤«3Ç¯¤ÇÂàÃÄ¡£¤½¤Î¸å¡¢¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ËÅ¾¿È¤¹¤ë¤È¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼2Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤ÆÆüËÜ¥×¥í¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢¤ï¤º¤«3¤«·î¤Ç5¾¡¤òµó¤²¤ë²÷¿Ê·â¤ò¸«¤»¤¿¡£
¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê¤µ¤ó¡¢·ÐºÑÅªÇËÃ¾¡¢Î¥º§¤â·Ð¸³
¡ÖÈøºê¤µ¤ó¤Ï¡¢¥´¥ë¥Õ³¦¤Ç¾Þ¶â¥é¥ó¥¯À©¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¤Î¡È½éÂå¾Þ¶â²¦¡É¤Ç¤¹¡£1994Ç¯¤«¤é¤Ï5Ç¯Ï¢Â³¤Ç¾Þ¶â²¦¤Ëµ±¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Îß·×¤Ç¤Ï¤Ê¤ó¤È·×12²ó¡¢À¸³¶³ÍÆÀ¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤ÏÃÇ¥È¥Ä¤Î26²¯±ßÄ¶¤ò³ÍÆÀ¡£¹ñ³°¤ÎÂç²ñ¤Ç¤â¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢1973Ç¯¤Î¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¤Ç¤Ï8°ÌÆþ¾Þ¤ÇÆüËÜÀª½é¤Î¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£1989Ç¯¤ÎÁ´ÊÆ¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¤âßõÎõ¤ÊÍ¥¾¡Áè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¡¢6°Ì¤ËÆþ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÀÄÌÚ¸ù¤µ¤ó¡¦ÃæÅè¾ï¹¬¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¡ÈAON¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¤â¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥´¥ë¥ÕÀìÌç»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡1996Ç¯¤Î¡Ø¥À¥ó¥í¥Ã¥×¡¦¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤Ç»Ë¾å½é¤Î¥×¥íÄÌ»»100¾¡¤òÃ£À®¤¹¤ë¤È¡¢2002Ç¯¤Î¡ØÁ´Æü¶õ¥ª¡¼¥×¥ó¡Ù¤Ç¤Ï55ºÐ¤ÇºÇÇ¯Ä¹Í¥¾¡µÏ¿¤â¼ùÎ©¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2013Ç¯¤Ë»²²Ã¤·¤¿Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢66ºÐ¤Ë¤·¤Æ½éÆü¤Ë62¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¶áÇ¯¤Ï¡Ø¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê¥´¥ë¥Õ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ù¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¼ã¼êÁª¼ê¤Î°éÀ®¤Ë¤âÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¿¡£
¡¡»äÀ¸³è¤Ç¤Ï¡¢1968Ç¯¤Ë·ëº§¡£¤·¤«¤·¡¢2006Ç¯3·î¤Ë¶¨µÄÎ¥º§¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¸µºÊ¤ÏÈøºê¤µ¤ó¤Î¡È²«¶â´ü¡É¤ò»Ù¤¨¤¿¿ÍÊª¡£²ÈÄí¤ò¼é¤ê¡¢É×¤òÀº¿ÀÌÌ¤Ç¤âÄ¹¤é¤¯¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Î¥º§¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤ÏÊ£¿ô¤ÎÍ×°ø¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤ËÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÈøºê¤µ¤ó¤Î»ö¶ÈÌÌ¤Ç¤Î¼ºÇÔ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥´¥ë¥Õ¾ì³«È¯¤ä´ØÏ¢»ö¶È¤ËÂ¿³Û¤ÎÅê»ñ¤ò¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤¬Âç¼ºÇÔ¡£·×8¼Ò¡¢16²¯±ß¤Èµð³Û¤ÎÉéºÄ¤¬È¯À¸¤·¡¢2005Ç¯¤Ë¤ÏÌ±»öºÆÀ¸¼êÂ³¤¿½ÀÁ¤Ç·ÐºÑÅª¤ËÇËÃ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤Ç¤Ï¡¢¡È¡ÊºÄÌ³¤Ï¡Ë¤¹¤Ù¤ÆÊÝ¾Ú¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡É¡ÈÊÝ¾Ú¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤Î¥ß¥¹¡É¤È¤â¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡È¤Þ¤¢¡¢¤³¤ì¤â¿ÍÀ¸¤È»×¤¦¡É¡È¤¦¤Þ¤¯ÊÒ¤Å¤±¤Ð¡¢¤½¤³¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ÏÌ´¤¬¤¢¤ë¡É¤È¡¢Á°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¥´¥ë¥ÕÃ´Åöµ¼Ô¡Ë
¡¡ÇÈßÑËü¾æ¤Ê¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤Ã¤¿Èøºê¤µ¤ó¡£2017Ç¯5·î¤Ë¤Ï¡¢¡ØÊ¸éº½Õ½©¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö¥´¥ë¥Õ¤¬¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢²¶¤Î¿ÍÀ¸¤Ï99¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È½ª¤ï¤ê¡×¡Ö¥´¥ë¥Õ¤Ï°ìÀ¸¡¢½¤¸³Æ»¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢À¸³¶¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡È°úÂàÀë¸À¡É¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢Åö»þ¤«¤éÂÎÄ´¤Ï¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤â¤¦¤¤¤Ã¤Ú¤ó¡¢ÉáÄÌ¤Î¾õÂÖ¤Ç¥´¥ë¥Õ¤·¤Æ¡¼¤Ê¡¼¡×¤È¤¤¤¦ËÜ²»¤âÅÇÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡·ÐºÑÅªÇËÃ¾¤òÌÀ¤«¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÊÌ¤Ë¥ª¥ì¤Ï¶â¤Ë¼¹Ãå¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡¢ÊÌ¤Ë¤Ê¤¯¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤¬¥´¥ë¥Õ¤ò½ã¿è¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÄÉµá¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¡×¡Öº£ÅÙ¤ÏÍ¥¾¡¤·¤Æ¡Ê¿·Ê¹¤Î¡Ë1ÌÌ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Í¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿Èøºê¤µ¤ó¡£ÄÌ»»113¾¡¡Ê¥Ä¥¢¡¼94¾¡¡Ë¤òÀÑ¤ß¾å¤²¡¢ÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤Ç¥´¥ë¥Õ³¦¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ÎÌ½Ê¡¤òµ§¤ê¤¿¤¤¡£