路上に立つ国境警備隊の隊員ら＝10月、米イリノイ州シカゴ/Illinois. Joshua Lott/The Washington Post/Getty Images

（CNN）米最高裁は23日、トランプ大統領が命じた中西部イリノイ州シカゴへの州兵派遣を認めない判断を示した。政権は移民税関捜査局（ICE）の捜査官の保護などを目的に州兵の派遣を決定していた。下級裁の派遣差し止め命令を認める最高裁の今回の判断は政権にとって珍しく大きな敗北となった。

最高裁は判断の根拠について、「政府はイリノイ州での軍の法執行を許可する権限が何に準拠するのかを示すことができていない」などと指摘した。

派遣を認めないとの判断には保守派の判事3人が反対した。

連邦法では、大統領が「正規軍」で法を執行できなくなったとき、州兵を連邦政府の管理下に置くことを認めている。今回の訴訟では「正規軍」という言葉が通常の軍を指すのか、それともICEの捜査官などの連邦職員を指すのかという議論が浮上した。

最高裁は「正規軍」という言葉は「おそらく」常備軍を指すと指摘。さらに、トランプ氏が適用を試みた法律に基づいて州兵を連邦政府の管理下に置くという権限は「軍が合法的に法律を執行できる場合にのみ適用される可能性が高い」と述べた。つまり、移民法を執行する職員の保護には適用されないと示唆した。

シカゴの連邦地裁は10月に州兵派遣の差し止めを命じていた。シカゴを管轄とする第7巡回区控訴裁判所はこの判断をほぼ支持し、政権が州兵を連邦政府の管理下に置くことは認めたが、州兵の派遣は認めなかった。

こうした判断に対して、トランプ氏は「大統領の権限を不当に侵害し、連邦の職員と財産を不必要に危険にさらす」と主張。司法省は州兵派遣差し止め命令の取り消しを求めて異議を申し立てていた。