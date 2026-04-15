アメリカがホルムズ海峡の封鎖措置を開始したことを受けて、海峡の通過を待つタンカーの船長が取材に応じ、「間違いなく事態は悪化する」と語りました。【映像】カプール船長が撮影した画像（複数カット）UAEの石油タンカー カプール船長「アメリカ側が封鎖を発表したが、これが私たちにさらなるストレスを与えている」「いま、また別の封鎖が実施され、間違いなく事態は悪化するだろう」UAE＝アラブ首長国連邦の石油タンカー