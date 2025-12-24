¡ÚÆÈ¼«¡Û¤Þ¤¿¤â·ÄØæ½Ð¿È¼Ô¤¬¡ÄÉÔÆ±°ÕÀ¸ò¤Ç6¿ÍÂáÊá¡Ô¥¡¼¥¨¥ó¥¹À²Ã³²»ö·ï¡ÕÈï¹ð¤¿¤Á¤Î¡Ö°Õ³°¤ÊÁÇ´é¡×
À©¸æµ¡´ïÂç¼ê¡Ö¥¡¼¥¨¥ó¥¹¡×¤Î¸µ¼Ò°÷6¿Í¤¬¡¢½÷À¤Ø¤ÎÉÔÆ±°ÕÀ¸ò¤Îµ¿¤¤¤ÇÁê¼¡¤¤¤ÇÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£'24Ç¯3·î¤È8·î¤ËÈ¯À¸¤·¤¿2·ï¤Î»ö·ï¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤â¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤ÆÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷À¤ËÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤ÈÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
6¿Í¤È¤â»ö·ïÅö»þ¤Ï20Âå¤Ç¡¢Æ±¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤À¤±¤Î¿Í¿ô¤¬À²Ã³²»ö·ï¤ÇÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï°ÛÎã¤È¸À¤¨¤è¤¦¡£
¥¡¼¥¨¥ó¥¹¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢»þ²ÁÁí³Û¤Ï¹ñÆâ16°Ì¤ÎÌó13.6Ãû±ß¡Ê12·î16Æü»þÅÀ¡Ë¤È¤¤¤¦Ì¾Ìç´ë¶È¡£¼Ò°÷¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¤Ï2000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¡£¤½¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê´ë¶È¥¤¥á¡¼¥¸¤ÎÎ¢¤Ç¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡½¡½¡£
Á°ÊÔµ»ö¡Ø¡ÚÆÈ¼«¡ÛÉÔÆ±°ÕÀ¸ò¤Ç6¿ÍÂáÊá¡ÄÇ¯¼ý2000Ëü¤ÎÌ¾Ìç´ë¶È¡Ö¥¡¼¥¨¥ó¥¹¡×¤Î°Û¾ï¤Ê¿¦¾ì¡Ù¤è¤êÂ³¤¯¡£
·ÄØæ¤ÎÂÎ°é²ñ·Ï¥¯¥é¥Ö½Ð¿È¼Ô¤â
¤Ç¤Ï¡¢Èï¹ð¤¿¤Á¤ÎÁÇ´é¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£Á´¹ñ»æ¤Îµ¼Ô¤Ï¡¢¼èºà¤òÄÌ¤¸¤Æ¸«¤¨¤¿¶¦ÄÌÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖÂáÊá¤µ¤ì¤¿6¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢·ÄØæ¤ÎÂÎ°é²ñ·Ï¥¯¥é¥Ö½Ð¿È¼Ô¤¬Ê£¿ôÌ¾¤¤¤Þ¤·¤¿¡£SNS¾å¤Ç¤Ï¡¢³¤³°¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤ò¾è¤ê²ó¤¹»Ñ¤Ê¤É¡¢²Ú¤ä¤«¤ÊÀ¸³è¤Ö¤ê¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤ëÅê¹Æ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¾¡¤ÁÁÈ¥¨¥ê¡¼¥È¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡×
6¿Í¤Î¤¦¤Á°ì¿Í¤ÎÈï¹ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤ËÃæ³ØÀ¸»þÂå¤òÃÎ¤ëÆ±µéÀ¸¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Æ¬¤¬ÎÉ¤¯¤ÆÌÀ¤ë¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤·¤¿¡£ÊÙ¶¯¤â¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤â¤Ç¤¤ÆÊ¸ÉðÎ¾Æ»¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤âÃæ¿´¤Ë¤¤¤ëÂ¸ºß¡£½÷»Ò¤È¤âÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢ÌÜÎ©¤Ä³ØÀ¸¤Ç¤·¤¿¡×
½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç·Ù»¡º»ÂÁ¤Ë
¥¡¼¥¨¥ó¥¹¤Î¸µ¼Ò°÷¤Ç¡¢Èï¹ð¤Î°ì¿Í¤È¿Æ¸ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦B»á¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡ÖÆþ¼ÒÅö½é¤Î°õ¾Ý¤Ï¤Þ¤µ¤·¤¯¥Ê¥¤¥¹¥¬¥¤¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡£»Å»ö¤Ö¤ê¤Ï¤´¤¯Ê¿¶ÑÅª¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢°ì½ï¤ËÌëÍ·¤Ó¤¹¤ëÀèÇÚ¤ä¸åÇÚ¤¬¤Ç¤¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢°ÊÁ°¤È¤Ï¤¹¤Ã¤«¤êÊ·°Ïµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÀµÄ¾¤¤¤Ã¤Æ¡¢»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤â¡Ø½½Ê¬¤¢¤êÆÀ¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦´¶ÁÛ¤Ç¤¹¡£
¥¡¼¥¨¥ó¥¹¤È¤¤¤¦²ñ¼Ò¤ÏÇ¯¼ý¤¬¹â¤¯ÃÎÌ¾ÅÙ¤â¤¢¤ëÊ¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÅ·¶é¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤ÅÚ¾í¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°û¤ß²ñ¤ä¹ç¥³¥ó¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ê¤É¤Ë¹Ô¤±¤Ð¡¢½÷À¤«¤é¤Î¥¦¥±¤âÎÉ¤¯¡¢°ÛÀ´Ø·¸¤Ç¤ÏÍ¥°Ì¤ËÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¡Ø¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÏÆÃÊÌ¤À¡Ù¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬À¸¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢¤½¤¦¤·¤¿´Ä¶¤¬¿Í³Ê¤òÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
º£²ó¤Î»ö·ï¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÉ¹»³¤Î°ì³Ñ¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡¢B»á¤Ï·üÇ°¤¹¤ë¡£
¡Ö¼Â¤Ï¡¢»ä¤Î¸åÇÚ¼Ò°÷¤Î°ì¿Í¤â¸¦½¤´ü´ÖÃæ¤Ë½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤òµ¯¤³¤·¡¢·Ù»¡¤¬²ñ¼Ò¤Î¸¦½¤½ê¤Þ¤ÇÍè¤ë¤È¤¤¤¦½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¼Ò°÷¤Ï¤Î¤Á¤Ë²ò¸Û¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾ÜºÙ¤¬¼ÒÆâ¤Ç¶¦Í¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼þ°Ï¤Ï»ö¾ð¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÀÅ¤«¤Ë½èÊ¬¤µ¤ì¤¿·Á¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÏÃ¤Ï°ìÅÙ¤¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£É½º»ÂÁ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¡¢»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤ÏÂ¾¤Ë¤â¼ª¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥¡¼¥¨¥ó¥¹¤Ë»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡Ö½êÂ°¤ÎÍÌµ¤â´Þ¤á¤Þ¤·¤¿¸Ä¿Í¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Åö¼Ò¤È¤·¤Æ²óÅú¤òº¹¤·¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£
Ï¢º¿Åª¤Ëµ¯¤¤¿º£²ó¤ÎÀ²Ã³²»ö·ï¤Ï¡¢´ë¶ÈÉ÷ÅÚ¤Î¡ÖÏÄ¤ß¡×¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
