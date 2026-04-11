９日深夜放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（木曜・午後１１時）に、お笑いコンビ「令和ロマン」の松井ケムリ（３２）が出演した。慶大法学部卒業でＭ―１グランプリ２連覇、父が大和証券の副会長であることを公表。番組では“超エリートおぼっちゃま”とケムリを紹介した。裕福な家庭で育ち、周囲と金銭感覚が違うことから、恋愛で金銭感覚のズレはあったか？と問われたケムリは「今まで（お金持ちの女性と）お付き合い