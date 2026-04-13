4月12日、俳優・堤真一が主演を務めるドラマ『GIFT』（TBS系）の初回が25分拡大スペシャルでスタートしたのだが、これがいきなりの不振にあえいでいる。【写真】娘の“文化祭”の様子を離れた場所から見守る堤真一「車いすラグビー」再建に足りないもの「同作は『日曜劇場』での放送ですが、平均世帯視聴率が9.4%（ビデオリサーチ調べ、関東/以下同）という結果でした。日曜劇場で初回の世帯平均が2ケタを割ったのは2022年、山崎