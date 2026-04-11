〈「お宅の息子を預かった」車内から見つかったのは“7歳少年の遺体”⋯誘拐犯が「人質を殺害した」衝撃の理由（昭和35年の事件）〉から続く身代金目的の誘拐事件でありながら、犯人は金を手にすることなく人質を殺害した。そこには、警察の追跡でも偶発的な事故でもない、“ある歪んだ発想”があった。昭和35年に起きたこの事件は、のちに報道のあり方すら変えることになる。エリート歯科医が7歳の少年に目をつけ、追い詰