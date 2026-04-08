中国では政府主導で教育機関へのAI導入が積極的に進められています。その理由について、中国に焦点を当てるメディア「ChinaTalk」が解説しました。China's AI Education Experiment - by Lily Ottingerhttps://www.chinatalk.media/p/chinas-ai-education-experiment中国政府は2021年に「全土で義務教育の基準を満たした」と発表しており、全国民に教育を行き渡らせるという過程から、その教育の質を高める過程へと移行しています