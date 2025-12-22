¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥¹¥êー¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÍÇÏÍ³²Ú»á¤¬²òÀâ¡ª¡Ú´°Á´ÊÝÂ¸ÈÇ¡ÛÀ®²Ì¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¡ª¹¶Î¬¤¹¤Ù¤Web¹¹ð¤ÎAIµ¡Ç½5Áª
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÁí¹ç»Ù±ç²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥¹¥êー¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÍÇÏÍ³²Â»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ö¡Ú´°Á´ÊÝÂ¸ÈÇ¡ÛÀ®²Ì¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¡ª¹¶Î¬¤¹¤Ù¤Web¹¹ð¤ÎAIµ¡Ç½5Áª¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢µÞÂ®¤Ë¿Ê²½¤¹¤ëWeb¹¹ð¤ÎAIµ¡Ç½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ã±¤Ëµ¡Ç½¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À®²Ì¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀµ¤·¤¤³èÍÑË¡¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÍÇÏ»á¤ÏËÁÆ¬¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤Þ¤À¤Ë¡ØAI¤Ï¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¤·¤«¤·¡¢AI¹¹ð¤Ï¤¹¤Ç¤ËWeb¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¼çÎ®¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö³èÍÑ¤·¤Ê¤¤¤ÈËÜÅö¤ËÂ»¤¹¤ë¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢2025Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æº£¤¹¤°¹¶Î¬¤¹¤Ù¤AI¼«Æ°±¿ÍÑ·¿¹¹ð¤È¤·¤Æ°Ê²¼¤Î5¤Ä¤òµó¤²¤¿¡£
1. AI Max for Search¡ÊGoogle¡Ë
2. Demand Generation¡ÊGoogle¡Ë
3. P-MAX¡ÊGoogle¡Ë
4. ASC¡ÊMeta¡Ë
5. Smart¡Ü¡ÊTikTok¡Ë
Ãæ¤Ç¤âP-MAX¤Ï¡¢¸¡º÷¹¹ð¤Î¡ÖAI Max for Search¡×¤È¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¹¹ð¤Î¡ÖDemand Generation¡×¤òÅý¹ç¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢Google¤ÎÁ´¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò²£ÃÇ¤·¤Æ¹¹ð¤ò¼«Æ°ÇÛ¿®¤Ç¤¤ë¶¯ÎÏ¤Êµ¡Ç½¤Ç¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÈ¿ÌÌ¡ÖºÙ¤«¤¤Ä´À°¤¬Æñ¤·¤¤¡×¡Ö¥·¥°¥Ê¥ë¡ÊAI¤Ë³Ø½¬¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¥Çー¥¿¡Ë¤ÎÍý²ò¤¬É¬Í×¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Meta¹¹ð¤ÎASC¡ÊAdvantage+ ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢³Ø½¬¤¬¿Ê¤à¤ÈCPA¡Ê¸ÜµÒ³ÍÆÀÃ±²Á¡Ë¤¬°ÂÄê¤·¤ä¤¹¤¤ÅÀ¤ò¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö½é´ü¤ËCV¡Ê¥³¥ó¥Ðー¥¸¥ç¥ó¡Ë¿ô50·ï¤ò¼è¤ë¤Þ¤Ç¤¬ÉÔ°ÂÄê¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎºÇ½é¤Î50·ï¤Î¥Çー¥¿¼Á¤¬¸å¤ÎÀ®²Ì¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
Æ°²è¤Î¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ÎAIµ¡Ç½¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶¦ÄÌ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÄó¼¨¡£ÍÇÏ»á¤Ï¡¢¤¤¤¤Ê¤êAI±¿ÍÑ¤ËÍê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤Þ¤º¤Ï¼êÆ°±¿ÍÑ¤Ç¥Çー¥¿¤òÃù¤á¤ë¡×¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£¼êÆ°¤Ç³Î¼Â¤Ê¾¡¤Á¥Ñ¥¿ー¥ó¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¤½¤Î¥Çー¥¿¤òAI¤Ë³Ø½¬¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢AI¤Ï¤è¤ê¸¤¯¡¢¸úÎ¨Åª¤Ë¹¹ð¤òÇÛ¿®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£AI±¿ÍÑ¤ÇÆÀ¤¿Ê¬ÀÏ·ë²Ì¤ò´ð¤Ë¡¢¸ú²Ì¤Î¹â¤¤ÉôÊ¬¤À¤±¤ò°ìÉô¼êÆ°±¿ÍÑ¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤ÊÀïÎ¬¤âÍ¸ú¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
AI¹¹ð¤Ï¤â¤Ï¤äÃ±¤Ê¤ë¼«Æ°²½¥Äー¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÀÇ½¤ò¤¤¤«¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤«¤¬À®²Ì¤òÊ¬¤±¤ë»þÂå¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ°²è¤Ï¡¢AI¤Ë¤¿¤ÀÇ¤¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í´Ö¤¬ÀïÎ¬Åª¤Ë¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¡¢AI¤ò¡Ö¸¤¯°é¤Æ¤ë¡×»ëÅÀ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
