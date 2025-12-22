12月19日、ニデック（旧日本電産）の創業者でグループ代表の永守重信氏が代表取締役を辞任した。

ニデックでは不適切会計“疑惑”が相次いで発覚し、第三者委員会による調査が進められている。「文藝春秋」2026年1月号に掲載された記事（「ニデック永守代表の落日​」）で、ジャーナリストの井上久男氏が問題の核心に切り込んだ。



「絶対匿名」を条件に明かされた逸話

この記事で、井上氏は、ニデック関係者への取材に基づいて不適切会計“疑惑”の内幕を明らかにした。2021年頃、元中堅幹部は、井上氏に次のように打ち明けたという。

「ニデックでは決算間近に売上が足りないと、翌期の売上を先食いして計上するために『赤伝票』を発行し、翌期に入ると、その売上を元に戻す『青伝票』を発行していたことがある」（「ニデック永守代表の落日」より）

この点についてニデック広報に確認すると、「第三者委員会による調査事項となりますため、回答は控えさせていただきます」との返答だった。

さらに、永守氏とかつてのCEO・関潤氏の確執も見えてきた。同記事では、「絶対匿名」を条件に、経営中枢を知るニデック関係者が次のように明かしている。

「関氏はCEO当時、減損処理をするべきなのに処理していないなど、不適切会計事案がどれほどあるか、意思決定した時期とその額をリストアップさせました。すると、当時で1000億円を超える不適切な案件が見つかりました。おそらく関氏は、問題が発覚した際に永守氏が責任を押し付けてくることを想定して、あらかじめリストを作成させたのだと思います」（「ニデック永守代表の落日」より）

11月14日の記者会見では、ニデック社長の岸田光哉氏が「企業風土、組織風土の改革が必要」と語ったが、ニデック内部の“風土”とはいかなるものだったのかを読み解く手がかりとなる内容だ。

永守氏と関氏、２人の肉声記事

これまで「文藝春秋」では、永守氏や関氏の肉声も伝えてきた。2020年11月号に掲載された「日本電産会長 自動車産業の『インテル』になる」では、永守氏本人が登場。“企業の成長”に懸ける思いを語った。

「企業の成長が止まっていることについて、政治家がどれほどの危機感を持っているかわかりませんが、これがいまの日本にとって最大の課題。新たに10兆円企業が2、3社できれば日本の経済界は大きく変わっていくと思います。そのためにも、まずは日本電産が10兆円の売上高を達成したいと考えています」

一方、関氏もCEO就任時に「文藝春秋」のインタビューに応じている（2021年3月号掲載）。

「『1on1』以外にも普段から矢継ぎ早に指示や問い合わせなどのメールが来て、それに私が返信する『交換日記』のような形でも意思疎通を図っています。いわば永守を家庭教師のようにして、経営について勉強させてもらっているところはあります。もちろん、他の社員ほどではないにしても、私も叱られてしまうことはありますが（笑）」（「日本電産社長 EVの覇権を狙う」より）

CEO辞任時にも関氏はインタビューに応じており、自らの人生を振り返りつつ、EV世界市場の展望を語っている（2023年4月号「さらば日本電産！私は台湾で戦う」）。

このほかにも関氏のCEO去就の内幕は、2022年12月号に掲載された「日本電産で何が起きているのか」で、井上氏が詳報している。

