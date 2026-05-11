女優・宮澤エマ（37）が、10日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）にゲスト出演し、仲良しの先輩女優から弱みを指摘される場面があった。番組には、宮澤を知るゆかりの人物がVTR出演。19年公開の映画「記憶にございません！」で共演した女優・小池栄子も登場した。宮澤はタレントを経て13年、ミュージカル「メリリー・ウィー・ロール・アロング〜それでも僕らは前へ進む〜」で舞台デビュー。NHK連続テレ