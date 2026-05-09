4月15日にサントリーホールディングスが、「ルル」「ロキソニン」などを扱う第一三共ヘルスケアを買収すると発表しました。買収額は2465億円。サントリーはすでに「セサミンEX」「ロコモア」などの健康食品を扱っていましたが、今回の買収で協和キリンを上場子会社に持つキリンホールディングスと方向性が重なってきました。一方、アサヒグループホールディングスやサッポロホールディングスは、ビールや酒類へと経営資源を集中す