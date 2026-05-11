イオンはきょう11日から、グループ約1万店舗でトップバリュの食品約3500品目の価格を8月31日まで据え置く「価格凍結」を実施する。継続する物価高や不安定な世界情勢が続く中、家計負担の軽減を目的とした取り組みである。【画像】「価格凍結宣言」商品一例物価上昇は日々の生活において「もう1品をあきらめる」「主食を含めてやりくりせざるをえない」といった“毎日の小さな我慢”として積み重なっている。特に夏は、家族で