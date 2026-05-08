若者を中心に親しまれてきた名古屋パルコ南館。来年2月末、約30年の歴史に幕を下ろすことになりました。 【写真を見る】パルコ南館 2月末で営業終了 オープンは1998年 20～40代に愛され約30年 名古屋･栄エリアの賑わいどうなる？ 6月には栄で最も高いビル「ザ・ランドマーク名古屋栄」に「HAERA」がオープン。商業施設の再編が進む栄エリアの今後は？ 商業環境の変化・設備更新のコスト負担が影響 名