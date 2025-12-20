¤ª²ÙÊª¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ë¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤´ÉÔºß¤Ç¤·¤¿¡£¢ª¥¯¥ê¥Ã¥¯¤ÇºÇ°¤Î·ëËö¤â!?¡Ä²þ¤á¤Æ³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¡Öº¾µ½Èï³²²óÈò¡×¤Î¼ÂÁ©Åª¤Ê¥Î¥¦¥Ï¥¦¡Ú·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È¤¬²òÀâ¡Û
¤¢¤ï¤¿¤À¤·¤¤Ç¯Ëö¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÈ½ÃÇÎÏ¤äÃí°ÕÎÏ¤¬Æß¤ê¤¬¤Á¡£¤½¤ó¤ÊÀÞ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤Î¤¬º¾µ½Èï³²¤Ç¤¹¡£Èï³²¼Ô¤Ï¹âÎð¼Ô¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ã¼Ô¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¤À¤Ã¤ÆÂ¾¿Í»ö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¡¢¿È¤°¤ë¤ßÇí¤¬¤µ¤ì¤Æ¥Ä¥é¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢º¾µ½Èï³²¤ò²óÈò¤¹¤ëÃí°ÕÅÀ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È¤ÎÄÍºê¸øµÁ»á¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
º¾µ½¤ËÁø¤¦¤Î¤Ï¹âÎð¼Ô¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤
º¾µ½¤ÎÈï³²¼Ô¤È¤¤¤¦¤È¡¢¿¿¤ÃÀè¤Ë¹âÎð¼Ô¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ó¤Þ¤¹¡£¤¿¤·¤«¤Ë¡¢Ê¿¶Ñ¤¹¤ì¤Ð·ë¹½¤ÊÏ·¸å»ñ¶â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢È½ÃÇÎÏ¤¬Æß¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º¾µ½»Õ¤ÎÁÀ¤¤ÌÜ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢º¾µ½¤ÎÈï³²¤Ï¹âÎð¼Ô¤À¤±¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼ã¼Ô¤Ï¡¢Ê¿¶Ñ¤¹¤ì¤Ð¤½¤ì¤Û¤É¶â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢·Ù²ü¿´¤¬Çö¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢ñÙ¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ä¼þ°Ï¤ËñÙ¤µ¤ì¤¿·Ð¸³¤ò¤·¤¿¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¡¢·Ù²ü¿´¤¬°é¤Á¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Í¾ÃÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ã¼Ô¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï·Ú¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¡Ö°Ç¥Ð¥¤¥È¡×¤ò°ú¤¼õ¤±¤Æº¾µ½¤Î²Ã³²¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÀ¸¤òËÀ¤Ë¿¶¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£º¾µ½¤ÎÈï³²¤ËÁø¤¦¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤ËÈá»´¤Ç¤¹¤«¤é¡£
º¾µ½¤ËÁø¤¦¤Î¤Ï¥Ü¥ó¥ä¥ê¤·¤¿¿Í¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¡¢¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤¬¤¢¤Ã¤Æ¼«Âº¿´¤¬¶¯¤¤¿Í¤ÎÊý¤¬´í¤Ê¤¤¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¤ªÌÜ¤¬¹â¤¤¡×¡Ö¤¹¤Ç¤Ë½½Ê¬¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤È¡¢Ê¹¤¤¿¤¤¤³¤È¤âÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤ÆÊ¹¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ÅöÁ³¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÙ¤±¤è¤¦¤È¥¬¥Ä¥¬¥Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÊý¤¬º¾µ½¤ÎÈï³²¤ËÁø¤¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º¾µ½»Õ¤«¤éÀÜ¶á¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤«¤éÌÙ¤±ÏÃ¤òÃµ¤·¤ÆÊâ¤²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¡ÖÉ¬¤ºÌÙ¤«¤ë¤è¡×¢ª¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÇÅê»ñ¤·¤Ê¤¤¤Î¡©¡×
¡Ö¸×·ê¤ËÆþ¤é¤º¤ó¤Ð¸×»Ò¤òÆÀ¤º¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÉ¬¤ºÌÙ¤«¤ëÏÃ¤Ê¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÌÙ¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ì¤Ð¥ê¥¹¥¯¤ò¤È¤ë³Ð¸ç¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Ëü¤¬°ì¡¢ÀäÂÐÌÙ¤«¤ëÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥×¥í¤¿¤Á¤¬Àè¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢ÆÉ¼Ô¤ÎÌÜ¤ËÆÏ¤¯¤È¤Ï»×¤ï¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÆÉ¼Ô¤¬Ãë¿²¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¸×»Ò¤¬ÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¡¢¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡ÖÀäÂÐÌÙ¤«¤ëÏÃ¡×¤Ï¡ÖÀäÂÐÂ»¤¹¤ëº¾µ½°Æ·ï¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£Ã¯¤«¤¬¡ÖÀäÂÐÌÙ¤«¤ëÏÃ¡×¤òÆÉ¼Ô¤Ë»ý¤Á¤«¤±¤Æ¤¤¿¤é¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÇÅê»ñ¤·¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
É®¼Ô¤Ï¡ÖÁê¼ê¤ÎÎ©¾ì¤Ç¹Í¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£¾´ýÅù¤Î¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¶ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Áê¼ê¤¬º¤¤ê¤½¤¦¤Ê¼ê¤òÂÇ¤Ä¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤Ç¤¹¡£½¢³èÀ¸¤Ê¤é¡¢ºÎÍÑÃ´Åö¼Ô¤¬¤É¤ó¤Ê³ØÀ¸¤ò¤Û¤·¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¡¢¸¶¹Æ¼¹É®¼Ô¤Ê¤é¤ÐÆÉ¼Ô¤¬¤É¤ó¤Ê¸¶¹Æ¤òÆÉ¤ß¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤·¤Æ¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ö¤â¤·¼«Ê¬¤¬ÀäÂÐÌÙ¤«¤ë¾¦ÉÊ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¸«ÃÎ¤é¤Ì¿Í¤Ë¾ù¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¿Í¤¬º¾µ½»Õ¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡¢¤Èµ¤ÉÕ¤±¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö²ø¤·¤¤¡Ä¡×¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤º¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤è¤¦
¡Ö²ÙÊª¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ë¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤´ÉÔºß¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¡¢¡Ö°Ê²¼¤ÎURL¤«¤é¤ª¼êÂ³¤¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤Èµ¤·¤Æ¤¢¤ë¤È¡¢¤Ä¤¤¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¤·¤«¤·¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¿¼¸ÆµÛ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢±¿Á÷²ñ¼Ò¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤«¤éÏ¢ÍíÀè¤ò¸«¤Ä¤±¤ÆÏ¢Íí¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤â¤½¤â±¿Á÷²ñ¼Ò¤ÎÌ¾Á°¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤é¤Ð¡¢¤½¤ì¤ÏËÜÊª¤È¤Ï»×¤ï¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢Ìµ»ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
É®¼Ô¤Î·Ð¸³¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¿·Ê¹ÇÛÃ£½ê¤Ç¤¹¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ËÎ±¼é¤Ë¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢²¼µ¤Þ¤ÇÅÅÏÃ²¼¤µ¤¤¡£¿·Ê¹¼õ¤±¤Ë¿·Ê¹¤¬Î¯¤Þ¤ë¤È¡¢Å¥ËÀ¤ËÎ±¼é¤À¤È¸ç¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥é¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
É®¼Ô¤Ï¡¢¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¿·Ê¹ÇÛÃ£½ê¤ÎÅÅÏÃ¤òÄ´¤Ù¤ÆÅÅÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤·¤â¥Ó¥é¤òÇÛ¤Ã¤¿¤Î¤¬ÀàÅðÃÄ¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢É®¼Ô¤ÎÎ¹¹ÔÍ½Äê¤òÃÎ¤é¤ì¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£
¸ÉÆÈ¤Ê¹âÎð¼Ô¤¬´í¤Ê¤¤¡ÄÅÅÏÃ¤Î³èÍÑ¡õ¼è¤ê°·¤¤¤ò¹Í¤¨¤ë
¸ÉÆÈ¤Ê¹âÎð¼Ô¤Ïº¾µ½¤ËÁø¤¤¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶á¤Å¤¤¤Æ¿ÆÀÚ¤Ë¤·¤Æ¿®Íê¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤Æ¤«¤éºâ»º¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¿Æ¤ò¸ÉÆÈ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤â¤·¿Æ¤¬¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢ËèÆüÅÅÏÃ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿Æ¹§¹Ô¤Ïº¾µ½Í½ËÉ¤Î¤¿¤á¤Ë¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º¾µ½Í½ËÉ¤Î¸ú²Ì¤âÂç¤¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤«¤é¡£
°ìÊý¤Ç¡¢º¾µ½»Õ¤¬¹âÎð¼Ô¤Ë¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤¹¤ë¥Á¥ã¥Í¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¸ÇÄêÅÅÏÃ¤¬½ÅÍ×¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¸ÇÄêÅÅÏÃ¤ò¾ï¤ËÎ±¼éÈÖÅÅÏÃ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¡¢¤È¤¤¤¦ÂÐºö¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
º¾µ½»Õ¤Ï¤ï¤¶¤ï¤¶¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò»Ä¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢ËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¿Í¤Ï¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò»Ä¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢¤È¤¯¤ËÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´ÊÃ±¤Êº¾µ½ËÉ»ßË¡¤Î°ì¤Ä¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤é188ÈÖ¡Ê¥¤¥ä¥ä¡Ë¤È³Ð¤¨¤Æ¤ª¤³¤¦
110ÈÖ¡¢119ÈÖ¤Ï¤À¤ì¤Ç¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡Ö188ÈÖ¡×¤â³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¾ÃÈñ¼Ô¥Û¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¤Ë·Ò¤¬¤ë¤Î¤Ç¡¢¾ÃÈñÅù¤Ë´Ø¤¹¤ë¥È¥é¥Ö¥ëÁ´ÈÌ¤Ë´Ø¤·¤ÆÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦ÌÙ¤±ÏÃ¤ò»ý¤Á¤«¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤À¤¬¡©¡×¤ÈÁêÃÌ¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ö»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¼ê¸ý¤Îº¾µ½°Æ·ï¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤éµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅöÁ³¤Ç¤¹¤¬¡¢Èï³²¤ËÁø¤Ã¤Æ¤«¤éÁêÃÌ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Èï³²¤ËÁø¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡£
ËÜ¹Æ¤Ï°Ê¾å¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜ¹Æ¤Ï¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤µ¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ºÙÉô¤¬¸·Ì©¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£
ÄÍºê ¸øµÁ
·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È