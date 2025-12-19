12月4日から7日まで日本武道館で開催されたAKB48の20周年ライブ。OGらが参加した初日は、元メンバーの篠田麻里子がセンターを務めた楽曲「上からマリコ」で幕が開いた。だが、そんなマリコ様を横から白い目で見ているメンバーたちの姿が――。



篠田麻里子

「20周年ライブには、渡辺麻友を除く神7が再集結。4日間通して100人以上のOGが武道館に駆け付けました。年末にはAKBが紅白へ出演することも発表され、20周年というメモリアルイヤーを盛大に盛り上げています」（芸能記者）

一方で、紅白出演メンバーの中に、神7としてグループを支えていたはずの篠田の名前が入らず、落選。その理由は……。

「AKBが紅白に出場する上で、“例の騒動”があった篠田の出演の是非が取り沙汰されていた。多くのメンバーから『あんな騒動があったんだから……』と篠田の紅白参加を反対する声が上がっていました。結局、篠田抜きで出演してほしいというのが紅白側の最終判断でした」（芸能関係者）

例の騒動とは、2022年に起きた篠田と旅行会社社長A氏との不倫疑惑だ。

この騒動をきっかけに多くのメンバーが篠田と距離を置いているという。AKB関係者が明かす。

「騒動に巻き込まれ、嫌悪感を示している者もいれば……」

