篠田麻里子の再婚。だがその門出に“待った”をかけるかのように、かつての親友の“警告”が今、改めて注目を浴びている。「3月29日、篠田さんは自身のInstagramで、《この度、かねてよりお付き合いさせていただいております方と入籍いたしましたことをご報告いたします》と明かし、《共に穏やかに歩んでいけたらと思っております》と決意をつづりました」（芸能記者）お相手は、株式会社ナレッジワークの社長・麻野耕司氏。20