3月29日、元AKB48のメンバーで女優の篠田麻里子が、Instagramを更新。《この度、かねてよりお付き合いさせていただいております方と入籍いたしましたことをご報告いたします》と、再婚を発表した。「お相手は、株式会社ナレッジワーク創業者で代表取締役CEOの麻野耕司氏です。交際については、2024年9月に篠田さんがInstagramで報告しているほか、篠田さんの自宅マンションで半同棲状態にあることなどが、これまで報じられてきま