3月29日、元「AKB48」の篠田麻里子が、自身のInstagramで再婚したことを発表した。おめでたい報告となったが、かつて苦楽をともにしたAKB48メンバーの反応は芳しくないようで──。「同日の『スポーツニッポン』によれば、お相手はIT企業『ナレッジワーク』のCEOを務める麻野耕司氏と伝えられています。2人の交際は2024年9月の『文春オンライン』で報じられ、篠田さんもInstagramで交際相手がいることを宣言していました」（スポ