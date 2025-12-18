おトクなスーパーマーケットで有名な、業スーこと「業務スーパー」。価格の安さはもちろん、ここでしか出合えない食材が手に入るのも人気の理由です。そんな業務スーパーに通いつめる育児漫画家・モチコさんが、業スー食材だけで「クリスマスごはん」に挑戦。手軽なのに家族が喜ぶ、全5品の献立を紹介します。

業務スーパーの食材で、全5品のクリスマスディナーにチャレンジ！

こちらの連載で12月の定番企画となっている（と私が思っている）、「クリスマスごはんづくりRTA（リアルタイムアタック）」。

今年のクリスマスも、ど平日…。ごはんづくりに時間も手間もかけられない！ でも子どもたちは期待している！

ということで、業スーの便利＆パーティっぽい商品を使って、クリスマスごはんをサクッとつくっていこうと思います。

【写真】材料はこちら！

今年のお品書きはこちら。

・どデカプレゼントオムライス〜800gのライスとLOVEを包んで〜

・チキンの黒コショウ煮〜鮮やか野菜を添えて〜

・ひと口パイ〜トースターに感謝〜

・クリームコーンスープ〜牛乳なくてもOK〜

・白と赤のオシャレなリースケーキ〜だれがなんと言おうとリース〜

ということで、買ったものはこちら。4人分で3384円（税抜）でした。普段の食事にしてはお高いけど、パーティやから！ デザートも込みやから！

目指すは、ごはん＆デザート合わせて30分で完成。材料を冷蔵庫から出すところから始めます。あらかじめ準備はしないッ！ さあ今年はどうなる…？

計画を立てて、調理開始！クリスマス献立に子どももワクワク

RTAにはどの順番でなにをつくるかの計画も大事。こんな感じで進めてみようと思います。

1：デザート類を冷蔵庫に移動し解凍。ベリーミックスは適量を

2：チキンライスをチン

3：コーンクリーム缶を鍋にあけ、水とコンソメ、塩を入れて火にかけスープをつくる

4：薄焼き卵を焼く

5：トースターでパイを温める

6：冷凍パプリカ、オクラ、ブロッコリーをチン

7：手羽先の黒コショウ煮をチン

8：オムライスを四角く成形し、プレゼント型にケチャップで彩る

9：手羽先と野菜たちを盛りつけ

ここまで25分くらいで仕上げて、食べ終わった後の5分でケーキをつくる作戦です。ということで調理スタート！

思ったよりチキンライスの解凍に時間がかかったり、ビストロセレクトバイツや冷凍パプリカが固まってたりと（おそらくわが家の冷凍ミス）、あれこれトラブルはありつつ、無事完成！

クリスマスっぽさは…うん、オムライスで感じてほしい！ あとチキン？

RTAしながらだとこれが限界でした。

ちなみにオムライスは4人分まとめてひとつにドーンです。深さのあるお皿だからかわかりにくいですが、チキンライスを約800g使ってます。1人分ずつ分けてつくってたら時間がたりません。

さてかかった時間は…。

デザートも合わせて30分で仕上げるつもりが、ごはんだけで30分超えてます！

さてパーティごはんにテンション上がる子どもたちと実食です。

好評だったのはひと口パイ（ビストロセレクトバイツ）。ホウレンソウリコッタ、トマトモッツァレラ、トライアングルチーズの3つの味があるのですが、どの味も「おいしい！」と食べてました。

オムライスも喜んでパクパク食べていました。チキンライスの味も濃すぎず薄すぎず、丁度いいお味！ あと200g冷凍庫に残っているので「また食べようね」と言っているのですが、奪い合いになりそうな予感。

手羽先の黒コショウ煮は、小3の長男・二太郎には辛かったようです…。小6の長女・イチコは喜んで食べていました。私もおいしくいただきましたよー！

映えるデザートもサクッと時短で完成！

お次はデザート。台湾カステラの上に、丸くクリームとベリーを飾りつければ…

わ〜！ リースだ〜！！！

…だれですか、今「え、これがリース？」って言うた方。だれがなんと言おうとこれはリースです。いいですね。リースですよ。

まあ見た目はどうあれ、ケーキ大好きなわが子は大喜び。

カステラがふわふわで、ミックスベリーが甘酸っぱくて、生クリームともよいバランス。「また食べたい！」と大喜びでした。

こちらの制作時間は…。

なんと2分17秒！ すぐ！ あっという間！ 優勝です！！！

ということで、今年のクリスマスご飯RTA、大成功だったんじゃないでしょうか。デザートなんてとくに！

今年のクリスマスは平日ですが、業務スーパーの食材があれば、サクッと手早くおいしく楽しめます。ぜひ試してみて。みなさん、メリークリスマス！

※ 店舗や時期により商品の価格や取り扱い、パッケージが異なる場合があります。