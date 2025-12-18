食材費3384円！業務スーパーの食材でつくる「クリスマスディナー」。全5品、調理35分で完成
おトクなスーパーマーケットで有名な、業スーこと「業務スーパー」。価格の安さはもちろん、ここでしか出合えない食材が手に入るのも人気の理由です。そんな業務スーパーに通いつめる育児漫画家・モチコさんが、業スー食材だけで「クリスマスごはん」に挑戦。手軽なのに家族が喜ぶ、全5品の献立を紹介します。
業務スーパーの食材で、全5品のクリスマスディナーにチャレンジ！
こちらの連載で12月の定番企画となっている（と私が思っている）、「クリスマスごはんづくりRTA（リアルタイムアタック）」。
今年のクリスマスも、ど平日…。ごはんづくりに時間も手間もかけられない！ でも子どもたちは期待している！
ということで、業スーの便利＆パーティっぽい商品を使って、クリスマスごはんをサクッとつくっていこうと思います。
今年のお品書きはこちら。
・どデカプレゼントオムライス〜800gのライスとLOVEを包んで〜
・チキンの黒コショウ煮〜鮮やか野菜を添えて〜
・ひと口パイ〜トースターに感謝〜
・クリームコーンスープ〜牛乳なくてもOK〜
・白と赤のオシャレなリースケーキ〜だれがなんと言おうとリース〜
ということで、買ったものはこちら。4人分で3384円（税抜）でした。普段の食事にしてはお高いけど、パーティやから！ デザートも込みやから！
目指すは、ごはん＆デザート合わせて30分で完成。材料を冷蔵庫から出すところから始めます。あらかじめ準備はしないッ！ さあ今年はどうなる…？
計画を立てて、調理開始！クリスマス献立に子どももワクワク
RTAにはどの順番でなにをつくるかの計画も大事。こんな感じで進めてみようと思います。
1：デザート類を冷蔵庫に移動し解凍。ベリーミックスは適量を
2：チキンライスをチン
3：コーンクリーム缶を鍋にあけ、水とコンソメ、塩を入れて火にかけスープをつくる
4：薄焼き卵を焼く
5：トースターでパイを温める
6：冷凍パプリカ、オクラ、ブロッコリーをチン
7：手羽先の黒コショウ煮をチン
8：オムライスを四角く成形し、プレゼント型にケチャップで彩る
9：手羽先と野菜たちを盛りつけ
ここまで25分くらいで仕上げて、食べ終わった後の5分でケーキをつくる作戦です。ということで調理スタート！
思ったよりチキンライスの解凍に時間がかかったり、ビストロセレクトバイツや冷凍パプリカが固まってたりと（おそらくわが家の冷凍ミス）、あれこれトラブルはありつつ、無事完成！
クリスマスっぽさは…うん、オムライスで感じてほしい！ あとチキン？
RTAしながらだとこれが限界でした。
ちなみにオムライスは4人分まとめてひとつにドーンです。深さのあるお皿だからかわかりにくいですが、チキンライスを約800g使ってます。1人分ずつ分けてつくってたら時間がたりません。
さてかかった時間は…。
デザートも合わせて30分で仕上げるつもりが、ごはんだけで30分超えてます！
さてパーティごはんにテンション上がる子どもたちと実食です。
好評だったのはひと口パイ（ビストロセレクトバイツ）。ホウレンソウリコッタ、トマトモッツァレラ、トライアングルチーズの3つの味があるのですが、どの味も「おいしい！」と食べてました。
オムライスも喜んでパクパク食べていました。チキンライスの味も濃すぎず薄すぎず、丁度いいお味！ あと200g冷凍庫に残っているので「また食べようね」と言っているのですが、奪い合いになりそうな予感。
手羽先の黒コショウ煮は、小3の長男・二太郎には辛かったようです…。小6の長女・イチコは喜んで食べていました。私もおいしくいただきましたよー！
映えるデザートもサクッと時短で完成！
お次はデザート。台湾カステラの上に、丸くクリームとベリーを飾りつければ…
わ〜！ リースだ〜！！！
…だれですか、今「え、これがリース？」って言うた方。だれがなんと言おうとこれはリースです。いいですね。リースですよ。
まあ見た目はどうあれ、ケーキ大好きなわが子は大喜び。
カステラがふわふわで、ミックスベリーが甘酸っぱくて、生クリームともよいバランス。「また食べたい！」と大喜びでした。
こちらの制作時間は…。
なんと2分17秒！ すぐ！ あっという間！ 優勝です！！！
ということで、今年のクリスマスご飯RTA、大成功だったんじゃないでしょうか。デザートなんてとくに！
今年のクリスマスは平日ですが、業務スーパーの食材があれば、サクッと手早くおいしく楽しめます。ぜひ試してみて。みなさん、メリークリスマス！
