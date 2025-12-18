大阪ソーダ<4046.T>が堅調推移。同社は１７日の取引終了後、医薬品精製用シリカゲルの需要拡大に対応するため、尼崎工場と松山工場においてシリカゲル製造設備を新たに増設し、２０２８年２月に製造能力を現在の約２倍に引き上げると発表。これを材料視した買いが入った。



投資金額は１００億円超。肥満症治療薬では製薬企業が大規模な設備投資を進めており、インドなど新興国においても後発参入やバイオシミラーの開発が急速に進展している。こうした状況を踏まえてシリカゲルの需要が高まると判断。安定供給体制の確保とグローバルでの競争力強化を図る方針だ。同社の医薬品精製用シリカゲルは世界シェアの約７０％を占める。これまでも両工場では製造能力の拡大に努め、２５年度の製造能力を２３年度比で約２倍に高めていた。



出所：MINKABU PRESS