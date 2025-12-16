国会ナマ中継で「久々に見た」「元気そうで」質疑に立った１９９センチ議員「でかっ！」「かっこよ」「トップ当選した朝日健太郎…」

ＮＨＫ国会中継「参議院予算委員会質疑」が１６日に放送され、質疑に立った５０歳の長身議員に注目が集まった。

スーツ姿でマイクの前に現れた、身長１９９センチの男性。「おはようございます。自由民主党の朝日健太郎です。本日参議院予算委員会３日目ということで、高市総理はじめ、ご出席いただいた大臣の皆様、本日よろしくお願いします」と丁寧にあいさつ。「久しぶりの予算委員会の質疑となりますので、わたくし自身、東京選出の立場で質問を構成させていただきました」と前置きし、税制改正についての質疑を始めた。

元バレーボール選手の朝日健太郎議員だ。中継を見たネットは「朝日健太郎久々に見た」「を？？？国会で朝日健太郎がなんか話しているぞ！！」「自民の朝日健太郎の委員会質疑初めて見たよ」「元気そうでなにより」「おっ！？元バレー選手の朝日健太郎さんだ」「トップ当選した朝日健太郎だわ」「朝日健太郎だ！！やっぱり大きいね」「朝日健太郎、国会で質問してる。現役のとき好きだったな」「１０年くらい前に朝日健太郎議員を間近で見たけどすごいかっこよかった」「相変わらず朝日健太郎でかっ！」と驚きに包まれた。

朝日氏は２０２２年の参院選で全国トップで当選し再選を果たした。