¡Ú¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡ÛSareee 12¡¦29Î¾¹ñ¤Ç»Å³Ý¤±¤ëà¤Ê¤Ä¤Ý¤¤³ÐÀÃá¡ÖÀÖ¤¤¥Ù¥ë¥È¤ò´¬¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎàÂÀÍÛ¿Àá£Ó£á£ò£å£å£å¡Ê£²£¹¡Ë¤¬¡¢£²£¹Æü¤ÎÎ¾¹ñ¹ñµ»´ÛÂç²ñ¤Ç·ãÆÍ¤¹¤ë¿ÆÍ§¡¢¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Î¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¡Ê£³£°¡Ë¤ËÀëÀïÉÛ¹ð¤À¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤âÃç¤ÎÎÉ¤¤£²¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ£³ÅÙÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡£¤½¤³¤ËÈë¤á¤ë¿ÆÍ§¤ò»×¤¦µ¤»ý¤Á¤È¤Ï¡½¡½¡£
¡¡£¸Æü¤Î¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç¤Î£¶¿Í¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¡¢£Ó£á£ò£å£å£å¤¬¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¤ËÇÔ¤ì°ìµ³ÂÇ¤Á¤ò¾µÂú¡££²¿Í¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤¬£²£°£²£°Ç¯£±·î°ÊÍè¡¢Ìó£µÇ¯£±£±¤«·î¤Ö¤ê¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ê¤Ä¤ß¡Ê¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¡Ë¤ËÉé¤±¤¿¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢°ìÀ¸Éé¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡£¤¢¤Î£³¥«¥¦¥ó¥È¤ò¼è¤é¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢¥¦¥½¤À¤í¤È¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡£Ó£á£ò£å£å£å¤Ï¥Ç¥£¥¢¥Ê»þÂå¤Ë¡¢½Ð·Î¸Å¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¥¢¥¯¥È¥ì¥¹¥¬¡¼¥ë¥º½êÂ°¤Î¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¤È°Õµ¤Åê¹ç¡£¤½¤ì°ÊÍè¡¢¸ø»ä¤È¤â¤Ë¿Æ¸ò¤¬¿¼¤¤ÌÁÍ§¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ª¸ß¤¤°ã¤¦ÃÄÂÎ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£Ç¯£Ó£á£ò£å£å£å¤Ï£¶·î¤Ë£É£×£Ç£Ð½÷»Ò²¦ºÂ¤òÂ×´§¤·¡¢²Æ¤Ë¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥ê¡¼¥°Àï¡Ö£µ¡ú£Ó£Ô£Á£Ò¡¡£Ç£Ð¡×¤Ë¤â»²Àï¡£½©¤Ë¤Ï¸åÇÚ¤Î³ð¥ß¥¯¤È¥¿¥Ã¥°¥ê¡¼¥°¡Ö¥´¥Ã¥Ç¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¡¢¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤ò¼çÀï¾ì¤Ë¤¹¤ë°ìÇ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¤È¤ÏÆ±¤¸ÃÄÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£Ç¯¤Ï¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¥ï¡¼¥ë¥É²¦ºÂ¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¿»Ñ¤â¸«¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¤Î¶¯¤µ¤È¤«¤¹¤´¤ß¤òÃÎ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¸«Êý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¥ï¡¼¥ë¥É²¦ºÂ¼è¤ê¤Ë¼ºÇÔ¸å¡¢Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¤Ëµß¤¤¤Î¼ê¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É²¦ºÂÀï¸å¤«¤é¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç²ñ¤Ã¤Æ¤Æ¤â¡¢¤É¤³¤«Äü¤á¥â¡¼¥É¤Ç¡Ø¤â¤¦ÌµÍý¤À¤«¤é¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤Ä¤ß¤ò¸«¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï»ä¤¬ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡Ê£±£±·î¤Î¡Ë£Ó£á£ò£å£å£å£É£Ó£Í¤Ë¸Æ¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¡£¿ÆÍ§¤òËÜµ¤¤Ë¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï»ä¤À¤±¡£»ä¤Î½ÐÈÖ¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÌÜ¤ò¤®¤é¤Ä¤«¤»¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ÆÍ§¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤ÆÀï¤¨¤ë´ü´Ö¤Ã¤Æ¸Â¤é¤ì¤Æ¤ë¤«¤é¡¢ËÜµ¤¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤·¡¢ËÜµ¤¤Î¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¤òÅÝ¤·¤¿¤¤¡£¤½¤·¤Æ¤Ê¤Ä¤ß¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤¿ÀÖ¤¤¥Ù¥ë¥È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ´¬¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤ÇÎ¾¹ñ¤Ç»ä¤¬¡¢¤Ê¤Ä¤ß¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤¹¤è¤¦¤Ê»î¹ç¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î¾å¤Ç¾¡¤Á¤Þ¤¹¤è¡×¡£ÂÀÍÛ¿À¤¬Î¾¹ñ·èÀï¤ØÇ³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£